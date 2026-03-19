Fernando Piñar advierte a los rivales nacionales tras la eliminación de la Liga en Concacaf

El defensor de Alajuelense, Fernando Piñar, destacó que, pese a ser eliminados de la Copa de Campeones de Concacaf, su participación ante Los Ángeles FC les dejó una gran enseñanza.

El joven guanacasteco lamentó que el partido contra los estadounidenses se les fuera en cuestión de segundos, pero contó las lecciones a futuro que les dejó la serie.

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Fernando Piñar y las lecciones que le dejó la serie de Concacaf ante LAFC. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Equipos de alto nivel

“Competimos con un equipo de muy alto nivel y ahora agarrar para este torneo, nos da un plus más para el campeonato nacional.

“LAFC es un gran equipo, no le podíamos dar espacio, se lo dimos y ahora no podemos hacer nada, pero debemos pensar en lo que se viene y estar a la altura para competir con este tipo de equipos y seguir por este camino si queremos llegar a una gran final”, afirmó.

Fernando llegó al duelo de este martes sin la máscara que le cubría los pómulos y la nariz, luego de un golpe que recibió en el clásico ante Saprissa, el 21 de febrero pasado.

“Ahora puedo jugar más liberado, me siento bien”, dijo el defensor, quien tuvo el lado derecho de su cara con una inflamación, a causa del choque que tuvo con el delantero morado Orlando Sinclair.