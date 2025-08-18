Deportes

Feyenoord le da una muy buena noticia a Miguel “Piojo” Herrera

Por Franklin Arroyo

El Feyenoord de Países Bajos le dio una gran noticia al seleccionador nacional, Miguel “el Piojo” Herrera.

Jeylan Mitchell, Feyenoord, Países Bajos
Jeylan Mitchell volvió a entrenar con el Feyenoord. (Facebook Feyenoord/Facebook Feyenoord)

Este lunes, en sus redes sociales, el equipo neerlandés mostró a Jeyland Mitchell entrenando con el primer equipo.

Recordemos que el técnico Robie Van Persie lo había marginado del primer equipo porque, según su criterio, entrenaba con mucha intensidad y fuerza y no quería exponer a sus pupilos a lesiones.

Además, Mitchell también estaba lesionado.

Pero la foto revela que el tico ya está bien y podría ser considerado por Herrera para los partidos eliminatorios, ante Nicaragua y Haití, el 5 y 9 de setiembre.

El Feyenoord inició bien el torneo, con dos triunfos, 2 a 0 ante el Nac Breda, y 2 a 1, como visitante ante Excelsior.

