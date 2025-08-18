Feyenoord le da una muy buena noticia a Miguel “Piojo” Herrera

El Feyenoord de Países Bajos le dio una gran noticia al seleccionador nacional, Miguel “el Piojo” Herrera.

Jeylan Mitchell volvió a entrenar con el Feyenoord. (Facebook Feyenoord/Facebook Feyenoord)

Este lunes, en sus redes sociales, el equipo neerlandés mostró a Jeyland Mitchell entrenando con el primer equipo.

Recordemos que el técnico Robie Van Persie lo había marginado del primer equipo porque, según su criterio, entrenaba con mucha intensidad y fuerza y no quería exponer a sus pupilos a lesiones.

Además, Mitchell también estaba lesionado.

Pero la foto revela que el tico ya está bien y podría ser considerado por Herrera para los partidos eliminatorios, ante Nicaragua y Haití, el 5 y 9 de setiembre.

El Feyenoord inició bien el torneo, con dos triunfos, 2 a 0 ante el Nac Breda, y 2 a 1, como visitante ante Excelsior.