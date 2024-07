Feyenoord le da seguimiento a Jeyland Mitchell mucho antes de la Copa América

El Feyenoord de Países Bajos, uno de los equipos más importantes de esa nación, que cuenta con una Champions League, ganada en 1969-70, le daba seguimiento a Jeyland Mitchell desde que el defensor central fue contratado por Liga Deportiva Alajuelense.

Jeyland fue escogido por el entrenador Gustavo Alfaro para la Copa América y Mitchell fue uno de los jóvenes que alzó la mano desde el debut contra Brasil. Costa Rica empató 0 a 0 ese partido y la figura de Mitchell empezó a sonar.

Jeyland Mitchell destacó en la Copa América. (CHRIS CODUTO/Getty Images via AFP)

Allí, los ojos de los scoutings del Feyenoord se abrieron de par en par y el joven costarricense terminó de convencerlos en los dos partidos siguientes, contra Colombia y contra Paraguay. Mitchell se ganó la admiración de muchos por sus coberturas, su buen salto y su férrea marca.

La mamá de Mitchell, doña Mirta Mitchell, dijo a La Teja que no sabe mucho más de la contratación de su hijo, de lo que han dicho los medios de comunicación y confesó estar emocionada con la posibilidad de ver a su hijo partir a Países Bajos.

“Ya le venían dando seguimiento desde que firmó con la Liga, pero fue como un boom todo esto”, expresó doña Mirta.

Doña Mirta conversará con Jeyland Mitchell apenas llegue de la Copa América para ver si tiene que viajar con él. (Cortesía)

Es decir, no fue que con solo un partido bueno que hizo Jeyland en la Copa América ya se fijaron en él, sino que ya estaba en la órbita del equipo neerlandés por las condiciones que tiene.

Mitchell se convertirá en el sexto jugador de Costa Rica que es contratado por un equipo de Países Bajos. Los otros son Douglas Sequeira, también con el Feyenoord aunque no llegó a jugar con ellos. Fue prestado al Excélsior de la segunda categoría.

Froylán Ledezma, contratado por el Ajax. Tampoco debutó con ese equipo. Es de los traspasos más caros de un jugador tico.

El capi, Bryan Ruiz tuvo su mejor época con el Twente, equipo con el que fue campeón y luego jugó con el PSV Eindhoven, además del portero Esteban Alvarado con el AZ Alkmaar y Manfred Ugalde, el último, quien hizo muy buen papel con los Tukkers del Twente.

Doña Mirta aún no sabe si viajará con Jeyland, es algo que deben conversar y asegura que como toda madre, le da miedillo que su hijo esté solo en un país extraño, pero también confía en él.

Alexandre Guimaraes le puso el ojo a Jeyland Mitchell y le dio la titularidad. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo lo he preparado desde que era pequeño. Él hace la comida y todo lo que se necesita, él sabe prepararse las cosas y sabe hablar inglés”, manifestó la orgullosa mamá.

Rápido

Para doña Mirta no es ninguna sorpresa que Jeyland haya dado el paso, pero el revuelo en redes sociales y en la prensa por el traspaso sí.

Dijo que el teléfono no ha parado de sonar, de personas allegadas sobre todo, porque el club neerlandés o Alajuelense no le han manifestado nada.

La Teja sabe que la Liga ya aceptó la oferta de 2,5 millones de euros por el jugador (poco más de 1.400 millones de colones) y que lo único que debe superar son las pruebas médicas. Eso no debe ser obstáculo, pues está en competencia y en excelente estado de forma.

Jeyland Mitchel también jugó baloncesto. (Cortesía )

“Sí esperábamos que se diera todo esto, pero no esta magnitud, no tan bum, que los medios, que las llamadas, que esto y que lo otro”.

Una de las incertidumbres de doña Mirta es saber si Jeyland debe llegar este miércoles en la noche, descansar algo, empacar sus cosas e irse para Países Bajos a realizar esas pruebas.

“Él no me ha dicho nada, pero es lo que he leído, acabo de hablar con él y no dijo nada de eso”, expresó a eso de las 4:30 de la tarde.

Doña Mirta está muy agradecida con Alexandre Guimaraes, quien le dio la oportunidad de jugar con Alajuelense, pero no se olvida de Gustavo Alfaro y del mismo Luis Fernando Fallas, quien le dio un gran impulso.

Jeyland Mitchell agradeció a su impulsor Luis Fernando Fallas con una camisa de Alajuelense.

“Guima fue el que lo catapultó al estrellato futbolísticamente hablando y don Gustavo ha hablado muy bien de él. No tengo palabras para todo lo que han dicho, él explotó en la Copa América y aún le falta porque entre más madure, más va a explotar todas sus condicones. Gracias a todos los técnicos que ha tenido”, dijo la mamá.

Otros traspasos costarricenses

— Keylor Navas, 15 millones de euros del Real Madrid al PSG. Bryan Ruiz, 12 millones de Twente a Fulham. Froylán Ledezma, de Alajuelense a Ajax, 5 millones de euros. Paulo Wanchope, 4,5 millones de Manchester City al Málaga

Con su inminente traslado a Feyenoord, Jeyland no solo tiene la oportunidad de crecer profesionalmente, sino también de seguir los pasos de grandes futbolistas costarricenses en Europa, marcando un nuevo capítulo prometedor para su carrera y para el fútbol de Costa Rica.