¡Fichaje de lujo! Kevin Jiménez se une a Teletica y TD Más para sacudir el mercado de noticias

El reconocido periodista experto en fichajes del mercado, Kevin Jiménez, será nuevo periodista de Teletica y TD Más.

El conocido comunicador que se caracteriza por sus exclusivas sobre los fichajes y salidas de equipos se incorporará al canal de La Sabana.

Kevin Jiménez será nuevo periodista deportivo de Teletica y TD Más. (Redes Sociales Kevin Jiménez/Redes Sociales Kevin Jiménez)

Jiménez también cuenta con su canal de YouTube, en el que tiene más de 16 mil seguidores, y donde realiza el programa Seguimos y ahora también será parte de los periodistas de deportes.

Kevin Jiménez es uno de los comunicadores nacionales con mayor credibilidad por sus aciertos en el mercado de piernas y también en cuanto a temas de la Selección Nacional de Costa Rica.