Fichajes bomba, ventas millonarias, derrotas y humo, así fue el paso de Lleida por Alajuelense

Los capitanes de Alajuelense despidieron a Agustín Lleida este jueves. Foto: Sergio Alvarado

De Agustín Lleida se podrán decir muchas cosas, hasta este jueves fue director deportivo de Alajuelense, pero queda claro que su presencia en Tiquicia dejó una marca y mucho de qué hablar.

El gerente deportivo de Alajuelense anunció su salida de la Liga este jueves para volver a su país, donde será el director general del club Real Oviedo, de la segunda división de España.

“No fue fácil tomar esta decisión, porque aquí viví cuatro años maravillosos. Experimenté momentos increíbles con todos ustedes que hicieron que me enamorara completamente de estos colores”, aseguró Lleida al anunciar su salida.

En esos cuatro años, Agustín tuvo aciertos, peladas, derrotas y una promesa que nunca cumplió.

Los bombazos en las contrataciones, las ventas que le dejaron muchos millones al León y la reestructuración es parte de su gran legado, mientras que los títulos perdidos, la elección de entrenadores y algún fichaje cebado fue de lo más señalado. En lo feo se mete una declaración que con el tiempo se volvió humo.

Cuatro periodistas analizaron el paso del español por la Liga.

Así se despidió Agustín Lleida: “Viví cuatro años maravillosos”

Educado a pesar de los leñazos

Jafet Soto fue uno de los que le pasaba tirando a Lleida, pero él nunca cayó en ese mismo juego Fotografías: Rafael Pacheco

Juan Ulloa, de Teletica Deportes, afirma que a él le llama mucho la atención como a pesar de que le daban duro y tupido con mucha regularidad, nunca se le vio perder la compostura ni con la prensa o con otras personas del fútbol que insistían en criticarle.

“Lo bueno, es que fue impulsor de las ligas menores y el sacar buenos talentos y a nivel de contrataciones se movió muy bien en el mercado, muy hábil en el mercado y con muy buen timming para traer jugadores que son figurones”

“Lo malo fueron los resultados del equipo mayor masculino, estoy de acuerdo que la parte de llevar al equipo a las finales era responsabilidad del gerente, entrenador y jugadores, pero ya en la cancha era más de los jugadores y el técnico. Dos títulos en cuatro años con la inversión que se tenía es poco.

“Lo feo no veo algo muy claro, porque creo que fue una persona íntegra, viéndolo desde afuera, porque a lo interno uno tal vez no conoce tanto”, expresó Ulloa.

El Real Oviedo de España oficializó la llegada de Agustín Lleida

Promesa de títulos pesó

La falta de más títulos es algo que le pesó a Lleida. Fotografía John Durán

Andrey Aguilar, de Deportes Monumental y Repretel, considera que el buen trabajo de Agustín se vio de algún modo eclipsado por la promesa de los cinco títulos cuando ganaran la 30, algo que evidentemente no sucedió.

“Lo bueno está muy claro y es evidente, el tema de los refuerzos, cómo lograr revolucionar la manera de contratar futbolistas en Costa Rica y el tipo de futbolistas que traía, en algún momento parecía que era imposible pensar que iba a venir Bryan, Celso, jugadores de tan alto nivel. El estilo y la manera cómo logró traer a figuras de esa clase y la reestructuración que hizo en liga menor fue lo bueno.

“Lo malo de Agustín que no sé sí es directamente él, pero se le debe señalar porque era la cabeza del equipo y es la falta de títulos. Aunque Bryan Ruiz dijo que él no era el culpable, pues él no juega los partidos, siento que sí hay algo que se le pueda achacar en su gestión es eso.

“Creo que lo feo es aquella promesa de que cuando la Liga fuera campeón se iban a venir cinco seguidos lo que no pasó al final. Además, que en un momento creo que se centró demasiada atención sobre él y que era el principal protagonista en la Liga, se robó el show en algunas conferencias”.

Marcó un estilo

Los chamacos que salen del CAR tuvieron el sello de Lleida. Foto: JOHN DURAN (JOHN DURAN)

Para Pamela Solano, de Radio Columbia, Lleida marcó un estilo de trabajo en algunos aspectos como la venta de jugadores, pero pifió en la traída de algunos que acabaron en paquetazos.

“En los mercados de fichajes desde Ronald Matarrita Alajuelense no hacía una venta que realmente fuese fuerte, con la llegada de Agustín esto se volvió a trabajar y casi que por torneo tuvieron ventas importantes; por ejemplo, la de Brandon, Lassiter, Alonso Martínez... En cuánto a compra de jugadores también. Ver a futbolistas como Johan Venegas o Celso Borges de rojinegro era impensable y es algo que se le debe reconocer.

“Sin duda la gran deuda que tiene son los campeonatos. Si bien ganaron la 30 con él, no es suficiente más si vemos que fue sin gente en las gradas y con situaciones distintas como que fue sin el apoyo/presión de la afición. Lo mismo en Concacaf ganar solo un título y en un formato de un partido no es suficiente para las planillas y condiciones que tienen en Alajuelense.

“Para mí lo feo que le pondría es que a excepción de esta última con el Cartaginés las finales anteriores perdían y no hablaba, no salía como el responsable del área deportiva”, dijo Pamela.

Pasó la prueba

Alejandro Monge, de ESPN, cree que con todo y todo, Lleida pasó la prueba porque hay que evaluarlo desde un punto de vista global y en varios aspectos su trabajo fue bueno.

“A final de cuentas cuando se habla de gestión deportiva se habla de hacer rentable, sustentable, de conseguir resultados, es todo un tema global y creo que cumple en ese aspecto. La forma en qué trabaja Alajuelense y la venta de jugadores que logró es sumamente importante para que la institución siga funcionando de forma sana por muchos años más. Consiguió las herramientas para eso, pues otros han tenido recursos y no lo han conseguido”

“En lo malo indudablemente el tema de los títulos es su lunar, porque otros con menos tiempo y recursos si los consiguieron, no se pueda dejar por fuera el hecho que no ganó, títulos que parecía tenían servidos en bandejas”