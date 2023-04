Fidel Escobar aprovechó ausencia de Mariano Torres

El futbolista panameño Fidel Escobar aprovechó este sábado que el capitán Mariano Torres no fue convocado al partido contra Sporting para realizar algo que le gusta, pero que cuando está el argentino no puede hacer.

Fidel, quien fue titular en el empate 0 a 0 ante Sporting, realizó un tiro libre directo en el primer tiempo y le salió un cañonazo que el portero Luis Torres tuvo que fajarse para controlar.

Fidel Escobar sorpendió con un tiro libre. (Jose Cordero)

El pana dijo: “es algo muy personal, muchos me conocen con el remate de larga distancia siempre lo he hecho. Cuando no está Mariano y estoy yo le doy si me dan la confianza. Mariano es el cobrador”, comentó.

“Salió de rebote, pero cuando Mariano cobra es una jugada de mucho peligro a nuestro favor”, dijo.