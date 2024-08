Fidel Escobar da otra mala noticia a afición de Saprissa

Fidel Escobar, defensor del tetracampeón nacional, el Deportivo Saprissa dio malas noticias para los seguidores del cuadro morado.

Escobar prácticamente se descartó para el importante juego de este sábado ante el Cartaginés, partido a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa.

Fidel Escobar de descartó para el partido ante Cartaginés.

“Ya me hicieron todos los exámenes, gracias a Dios todo salió bien. Era solo de soltar esa fibrosis que me molestaba, pero el doctor me dio el alta médica, ahora tengo que ir de a poco retomando ritmo de entrenamiento”, manifestó el jugador panameño.

LEA MÁS: Experta detalla lo que puede estar pasando con el técnico Vladimir Quesada

“Puedo decir que para este fin de semana está difícil, porque me integré hasta este jueves en el grupo, mientras el equipo estaba en Nicaragua hice trabajos de fortalecimiento para la pierna que tuve la lesión, pero para el próximo partido no sabría decirle, solo tengo que entrenar y si me toman en cuenta estaré a disposición del cuerpo técnico”, indicó Escobar, este jueves.

Fidel es de los jugadores más importantes de Saprissa, cumple un rol en la defensa pero también cumple con crecer cuando lo ponen de volante de contención, incluso aportando con goles.

Habrá que esperar si para el próximo encuentro, Fidel ya podrá actuar con los morados.