Fidel Escobar de Saprissa le dijo a sus compañeros que anotaría en el tiempo de Dios

El jugador del Deportivo Saprissa, Fidel Escobar, quien anotó el gol del triunfo de su equipo ante Liga Deportiva Alajuelense, expresó que está encantado por haber anotado, en el clásico nacional, su primer gol con los morados.

Fidel Escobar marcó un golazo ante los manudos. (Rafael Pacheco Granados)

Escobar metió un golazo, pues condujo el balón como un volante, se quitó dos jugadores con una majadita a la bola e hizo una definición de crack.

“Estoy contento por el gol, los compañeros me decían que cuándo iba a marcar uno y luego del partido contra Motagua dije que era en el tiempo de Dios. Se dio en el clásico y estoy feliz de marcar el primer gol con este equipo tan grande”, opinó.

“Vi el espacio, vi que Mariano me la dio y me fui hacia adentro, me iban a tapar y seguí y por dicha marqué y se nos dieron los tres puntos”, comentó.