Fidel Escobar está casado en Panamá y comprometido en Costa Rica, su esposa habló con La Teja

Fidel Escobar, defensor del Deportivo Saprissa y figura de la selección de Panamá, está envuelto en una situación personal complicada. A pesar de que recientemente se comprometió con la costarricense Stephanie Morales, el futbolista aún sigue casado en su país con Nicole Hernández, con quien contrajo matrimonio el 16 de enero de 2018.

Nicole Hernández es la esposa de Fidel Escobar, aunque están separados. (Cortesía )

La esposa, quien reside en Panamá, se niega a otorgarle el divorcio mientras no se cumplan ciertas condiciones, según compartió en exclusiva con La Teja.

Fidel tiene un hijo de seis años con la panameña.

“Un fin de semana del 2014 nos conocimos, una amiga en común nos presentó. Era una relación de pareja normal, pero llegó un momento en el 2022 que las cosas se pusieron mal, con peleas, discusiones, disoluciones. Son comportamientos generalmente asociados a cuando un hombre se porta mal”, manifestó Nicole.

Fidel Escobar llegó a Saprissa en julio del 2022, pero Morales no fue la causante de la ruptura de la relación del jugador con su esposa, según Hernández.

“Cuando viajó a Costa Rica tuvo una relación con una chica panameña que se la llevó para allá y estuvo unos meses con ella. En ese tiempo él me chateaba y me llamaba”, manifestó la esposa.

Queda claro que la relación de Fidel con Stephanie no implica una infidelidad, puesto que están separados.

Nicole quien tiene 29 años y es asistente administrativa, expresó que Fidel dejó a esa mujer, pero luego, al tiempo, se dio cuenta que tenía una relación con Morales.

“Cuando me di cuenta dije, ‘guau, otra’. Me llamó el representante y me dijo que quería el divorcio, yo no se lo voy a dar. Solo esa vez hemos hablado de divorcio”, manifestó.

Nicole Hernández dice que ella también inició otra relación. (Cortesía )

Y en seguida, explicó por qué no se lo va a dar, pese a que ella inició otra relación.

“La primera vez que viajé fue a Portugal, Fidel jugaba con el Sporting de Lisboa. Yo estaba estudiando y los representantes hablaron con mis padres para que pudiera ir. Le dijeron a mi mamá que al regreso me iban a pagar la universidad. En Portugal me embaracé.

“Ahora, si quiere el divorcio me tiene que pagar la carrera, todo el tiempo que perdí por estar con él, porque ahora él tiene su carrera hecha, pero la mía quedó tirada. Si lo quiere que me pague los 15 mil dólares (casi 8 millones de colones, que ella estima vale la carrera) porque me faltaba un año para graduarme en el tiempo que estuve en Portugal”, dijo Nicole.

Con esas fotos, la pareja dio a conocer su compromiso. (Instagram)

Asunto de familia

Hernández dice que está molesta por una situación que tiene que ver con la relación de Fidel con su hijo, no por la relación de pareja entre su marido y Stephanie.

Ella expresa no tener ningún interés romántico en el jugador, pero sí quiere que su hijo tenga una relación afectuosa con su padre y dice que Stephanie pone trabas en eso.

Fidel Escobar está con Stephanie desde el 2022.

“Ella le puso presión a la relación de ellos, le prohíbe que me chatee sobre el bebito. No es así la cosa, mi hijo tiene seis años y no es que agarra un teléfono y le escribe él solo porque no sabe dónde está el contacto de su papá. Para hablar con él, yo tengo que comunicarme, pero primero tengo que hablar con ella. Eso es una cosa de mamá, papá y mi hijo”, explicó.

“Ella cree que yo se lo voy a quitar. Yo le digo que el niño quiere ver y hablar con Fidel, pero ella tiene una obsesión como de que yo voy a regresar con él, tiene celos y mi hijo necesita el amor y el cariño del papá”.

Dijo que su hijo conoce a Stephanie y entiende que es una relación normal.

Fidel Escobar responde

La Teja contactó a Stephanie para obtener una respuesta del tema. Le pedimos una opinión sobre la negativa de la panameña a dar el divorcio a no ser que pague lo de la universaidad y otra sobre por qué Nicole expresa que la relación padre e hijo se ha estropeado. El contacto fue mediante el Instagram.

En vez de una respuesta, obtuvimos una llamada de Escobar, molesto. Dijo que no estaba de acuerdo con la publicación y que si la tirábamos solo porque él es un personaje público.

“No me importa si están grabando esto, ni lo que publiquen”; dijo entre otras cosas.

El jugador morado aseguró que ya está tramitando el divorcio.

¿Fidel Escobar se puede casar?

Consultamos al abogado familiar, Belisario Solano sobre la situación de Fidel Escobar y si puede casarse en Costa Rica estando casado en Panamá.

Por supuesto que Fidel no ha cometido ningún delito, pero sí ha manifestado su deseo de casarse con Stephanie Morales y están comprometidos y lo dieron a conocer en redes sociales.

“No puede casarse, Costa Rica no acepta el matrimonio bigámico y su estado civil ya está determinado. Para casarse tiene que presentar una certificación de estado civil o documentación jurada”.

La única forma de que alguien se case estando casado, es ocultando que está casado y eso implicaría otros posibles delitos.

Añadió: “El código penal dice que habrá prisión de seis meses a tres años los que contrajeron matrimonio sabiendo que existe un impedimento que causa su nulidad absoluta y el código familiar también lo prohíbe en su artículo 14, inciso 1.