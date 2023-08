Fidel Escobar hizo una confesión llena de amor sobre el Deportivo Saprissa

El panameño Fidel Escobar confesó en la conferencia previa al partido de este miércoles (6 p.m.), ante el Universitario de Panamá a cuál equipo le entregó el corazón.

Fidel Escobar, Saprissa (DS )

“Saprissa es parte de mi familia porque desde que llegué a este club dije que quería ganar títulos y lo he hecho en menos de un año, tengo contrato hasta el 25 (dos años más) y en Saprissa si me tengo que quedar me quedo, es a la institución a la que le he dado el corazón, se lo digo así porque me han acogido bien en todos los partidos, siempre voy a dar el máximo en los partidos y en los entrenamientos, es una institución grande para Costa Rica y para mí”, expresó Fidel.

También dijo que es la primera vez que se va a enfrentar a un club panameño y que le gusta mucho jugar en esa cancha de la Universidad Latina, en Penonomé. Recuerde que el partido es este miércoles a las 6 de la tarde por el grupo A de la Copa Centroamericana.

Fidel Escobar le dio su corazón a Saprissa

“Les comenté a los compañeros que es una cancha que está en buen estado, natural. He entrenado aquí con la selección y es lindo jugar acá porque es una provincia y se juega mucho en la ciudad y la gramilla está bien”, expresó el panameño.

Comentó que le gustaría jugar ante sus coterráneos, pero adelantó que quien toma la decisión es Vladimir Quesada.

“Igual si me toca o no, voy a apoyar al equipo en la cancha”.

Vladimir Quesada le dedicó unas palabras al panameño ante una pregunta en la conferencia de prensa. Dijo que desde hace muchos años no hay un jugador con ese nivel en Costa Rica y que no es de extrañar que haya ofertas de Sudamérica y de Norteamérica por él.