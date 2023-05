Fidel Escobar manda un claro mensaje sobre su futuro en Saprissa

Fidel Escobar fue una de las piezas claves para que Saprissa ganara el bicampeonato. (Alonso Tenorio)

Directo y contundente, así respondió el defensor panameño Fidel Escobar sobre su futuro con el Deportivo Saprissa y aseguró que hay pana para rato en Tibás, que seguirá defendiendo la morada por mucho tiempo.

“Yo no me voy, pueden haber muchos rumores, tanto los que salieron en Panamá o Colombia, pero yo aquí me quedo y no me iré a ningún lado, tengo contrato hasta el 2025 y si tengo que renovar lo haré, pero yo aquí moriré en Saprissa”, respondió.

Escobar fue claro en decir que prometió cumplir el deseo de la directiva morada cuando lo fichó tiempo atrás y hasta el momento lo ha cumplido al pie de la letra.

“Desde que llegué acá dije que quería ser morado, soñaba salir campeón de aquí y en menos de un año ya he sido campeón dos veces y aquí moriré en Saprissa. Si tengo que seguir aquí, seguiré”, agregó.

También habló sobre la confianza que tenían de que podían remontar la serie ante un complicado Alajuelense que trató sacarlos del camino, pero ellos se mantuvieron firmes.

“Cuando ellos nos ganaron en el Morera Soto, nosotros salimos tranquilos, sabiendo que en casa podíamos revertir esto con nuestra familia, se dio el resultado, siempre supimos que si caía el primero, podían caer hasta tres y ahí está el resultado”, apuntó el panameño.

Hasta le dedicó unas palabras a Cultura Saprissa por ser una pieza clave en la obtención del título, por ser la mente maestra de los recibimientos espectaculares que organizaron con otras agrupaciones.

“Muchas gracias a la afición y a Cultura Saprissa porque siempre son muy buenos, siempre nos están apoyando en las buenas y malas”, sentenció.

Con esto, Escobar dejó claro que hay pana para mucho rato en el camerino del Deportivo Saprissa.