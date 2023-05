Fidel Escobar revela que el bicampeonato del Saprissa tuvo una dedicatoria muy especial

El panameño fue uno de los que más celebró el título en la Cueva. (Alonso Tenorio)

Fidel Escobar, defensor panameño del Deportivo Saprissa, contó que este logro tuvo una dedicación especial, en medio de la celebración de la copa 38 de los morados.

Se trata de su señora madre, doña Oderay Mendieta, que falleció el año pasado y que Fidel siempre que puede la recuerda con mucho cariño, por lo que esta no fue la excepción.

“Ha sido una bendición para mí, la que siempre me apoyó está en el cielo, que es mi madre. Estos dos campeonatos se los dedicó a ella. Me ha ido excelente, a mi familia que me apoya desde Panamá, a mis amigos y a mis compañeros que me dieron el empujoncito para estar en tan grande institución”, comentó.

Recordemos que la señora Oderay había perdido la vida el 9 de agosto del 2022 en tierras canaleras producto de un infarto, desde ese entonces, el defensor le dedica todos sus éxitos a ella por ser su apoyo incondicional cuando estuvo viva.

El pana fue uno de los que sacó notas altas en la temporada, ya que no importaron los cambios de planteamientos por parte de los técnicos Jeaustin Campos o Vladimir Quesada, pues él siempre se mantuvo firme en la defensa y fue uno de los pilares en esa zona junto con Kendall Waston.

Hasta los aficionados le reconocieron ese desempeño y en redes sociales no se cansan de agradecerle, principalmente en Instagram.