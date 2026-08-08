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Fidel Escobar sonríe porque recibió una noticia que cambiará su vida para siempre

Fidel Escobar sigue celebrando buenas noticias fuera de la cancha

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Fidel Escobar sigue celebrando buenas noticias fuera de la cancha.

Hace un par de semanas, el jugador de Saprissa unió su vida en matrimonio con Stephanie Morales y este viernes dio a conocer que próximamente lanzará un nuevo proyecto.

El Comandante se tiró a pista y abrirá su negocio.

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Fidel Escobar y Stephanie Morales sueñan con que su matrimonio sea para toda la vida, tal y como ella lo escribió.
Fidel Escobar y Stephanie Morales sueñan con que su matrimonio sea para toda la vida, tal y como ella lo escribió. (Instagram Stephanie Morales/Captura de pantalla)

Lo que se viene

Escobar y su esposa tienen todo listo para abrir un bar-restaurante en el corazón de la capital llamado Opium. Así lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Próximamente, en Barrio Escalante. Nos vemos pronto. Un sueño cumplido para nosotros”, escribió el defensor morado, junto a una imagen de lo que parece ser el logo de su negocio.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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