Fiebrazo de los videojuegos se llevó un premio que muchos aficionados de Alajuelense desean

Este es el uniforme alternativo de Alajuelense para la temporada 2023-2024. (Prensa Alajuelense)

Cualquiera pensaría que el ganador del videojuego que Alajuelense lanzó para presentar su tercer uniforme sería un manudazo de hueso colorado, de esos que tenía entre ceja y ceja los premios para nunca faltar a las mejengas en el estadio Morera Soto.

La realidad es que, el que ocupó el primer puesto de la tabla es un fiebrazo llamado Gerardo López que le dedicó muchas horas al juego, pero no necesariamente porque sintiera mucho amor por los colores rojinegros, sino por la pasión que siente por los formatos como el de Tetris, según nos dijo.

El juego, que era una versión del famoso Tetris, buscaba que los aficionados sumaran ladrillos (puntos) para formar un muro y cuando se lograra el objetivo, entre todos, se “desbloqueaba” el tercer uniforme, como gran premio global.

Además de dar a conocer la chema, que gustó mucho entre los aficionados, el usuario que sumara más ladrillos al muro, como le llamaron a la pantalla de juego, saldría también muy bien regalado.

Entre los principales premios destacan, el del primer lugar que consiste en dos sillas en el palco oeste por un año, dos uniformes nuevos, poder ir a un entrenamiento de la Liga y una tarjeta de regalo por 500 dólares.

En una semana que duró el juego, antes de que se revelará la camiseta, más de 16 mil personas se metieron a jugarlo y disputaron más de 100 mil partidas.

Afortunado

Gerardo López fue quien tuvo el puntaje más alto en el videojuego que lanzó Alajuelense en ocasión de su tercer uniforme. Foto: Cortesía

Gerardo terminó estableciendo récords sin estar siquiera cerca a ser un gran aficionado al fútbol, ya que reconoce que es un deporte que no le jala mucho, pero la pasión por los videojuegos sí y su favorito histórico es Tetris, así que cuando lo probó, por recomendación de un amigo, se quedó clavado.

A raíz de esta oportunidad, Gerardo afirma que es el momento ideal para darle una oportunidad al club, ir a darse una vuelta al estadio y por qué no, ver si el fútbol lo acaba conquistando.

“Yo soy aficionado al Tetris y la verdad, el juego estuvo chiva, me gustó mucho, hubo algunos cambios en las mecánicas que lo diferenciaron un poco del Tetris convencional, en realidad fue una experiencia muy bonita que me entretuvo bastante”, dijo.

A raíz del juego, incluso aprendió cosas que desconocía de Alajuelense, por ejemplo el concepto detrás del uniforme y porque se acumulaban ladrillos.

El concepto detrás de la camiseta se basa en la legendaria “Marcha del Ladrillo” que tuvo lugar en Alajuela. Esta emotiva historia se remonta a 1949, cuando el profesor alajuelense, Armando Mórux, motivó a los estudiantes a donar un ladrillo cada uno, para la construcción de las tapias del estadio.

“Como idea para hacer la conmemoración de la marcha del ladrillo, me pareció una idea muy vacilona, muy bien amarrar un videojuego algo así, la verdad me gustó mucho la idea”, agregó.

Al final se recolectaron 1.139.012 ladrillos virtuales, lo cual se fijó como meta de puntaje para mostrar el uniforme, de las cuales Gerardo aportó 4.446. Por cada 2.500 puntos se ganaba un ladrillo.

“Yo estoy acostumbrado a sentarme y darle jugadas largas a otros juegos de Tetris, meterle el tiempo no fue una parte difícil, pero el último récord que puse el jueves en la noche estuve jugando cerca de hora y media y dos horas para lograr un puntaje de 320 mil, no me acuerdo bien y para los récords anteriores fue un tiempo parecido”, dijo.

López tiene 22 años y es ingeniero en computación. Además, está bien metido en lo que es la realización y diseño de videojuegos y afirma sentirse sorprendido de cómo estaba hecho el juego y sobre todo de que un equipo de fútbol creara un concepto de ese tipo.

El video juego terminó siendo todo un pegue. Foto: Twitter Alajuelense

Le gustó la chema

A él le llamó la atención como hilaron el videojuego, una camiseta de fútbol y la historia de un equipo, ya que en su experiencia en el mundo de los juegos nunca había visto algo así.

“Tiene el diseño del muro del juego, por la parte simbólica del juego me parece muy bonita, pero también que el ladrillo tiene ese estilo como pixeleado, sacado del videojuego, entonces esa parte también apela a mí y a los que nos gustan los videojuegos, por eso me pareció una prenda muy, muy bonita.

“Siento que sí lograron hacer un muy buen concepto en general, una muy buena prenda conmemorativa y en cuanto al diseño de uniformes deportivos no tengo mucho criterio sobre qué se necesita para tener un buen uniforme o no, pero para mí luce muy bien”, explicó.

Este sábado, en el partido ante el Municipal Liberia, los manudos estrenarán el esperado tercer uniforme, el cual ya está disponible en las tiendas de Alajuelense y en el estadio Morera Soto.

Gerardo, por su parte, esperará sus premios y posiblemente por primera vez se pondrá la camiseta rojinegra a ver si la pasión por el León le entra de igual forma que cuando compite en Tetris, sobre todo ahora que tuvo una probada de ambas cosas.