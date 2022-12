Fiebre de los clásicos le saca brillo a un cuarentón

Marvin Hernández anda feliz de la vida en su Corolla 1977 Foto: cortesía

Marvin Hernández es un fiebre de los autos clásicos. Su Corolla 1977 lo tiene vuelto loco y por eso lo chinea como una de sus más grandes posesiones.

Desde hace dos años y medio llegó a sus manos un chuzo que, además de encantarle su forma, le genera muy buenos recuerdos, pues aprendió a manejar en una nave muy parecida.

Es tan apasionado por las naves viejitas que es miembro de un club de clásicos, llamado Club Fénix, en Heredia.

No todos tienen el gusto o disfrutan de este tipo de chuzos, este, en particular, tiene una suspensión un poco dura, no tiene aire acondicionado ni muchas comodidades que ofrecen los carros modernos, pero a Marvin eso le vale.

Este vecino de Santa Ana, de 36 años, y que trabaja como mercadólogo en telecomunicaciones, nos contó cómo agarró casi de cero una nave, que estaba hecha leña, y ahora la tiene como un ajito.

-¿Desde hace cuánto tiene el carro?

El carro lo compré en junio del 2020 con la idea de volverlo a su modo original, pues ya va para 50 años. En esto hay muchos gustos, para mí entre más original tiene, más valor y eso fue todo un reto, porque acá en Costa Rica casi no se consiguen repuestos para este modelo, es un Corolla KE30, tercera generación.

Tiene el volante original, los asientos los conseguí, las luces traseras se mandaron a traer a Asia, acá no se conseguían, entonces lo compré por Internet. Tapicería, alfombra y luces, está muy original. El enfriado del motor se cambió por seguridad, tiene radiador de aluminio, la parte trasera se mantuvo la línea, así como los aros.

A Marvin lo invitan con frecuencia a diversas exhibiciones. Foto: cortesía (Ana VBP)

-¿Cómo nace su gusto por los clásicos?

Mi familia siempre ha tenido carros antiguos, yo aprendí a manejar en un carro de estos, siempre me llamó la atención tener uno así, un vecino, hace como 20 años, tuvo uno de esos, supe que lo vendió y me impactó mucho la noticia, por lo que me propuse la meta de un día tener uno. Estuve buscando muchas opciones, vi varios, hasta que di con este.

-¿Adónde lo encontró?

En Patarrá de Desamparados estaba el carro, llegamos a un acuerdo con el dueño para que fuera un precio conveniente, el carro lo que valía era que estaba al día en todo, cumplía ese primer requisito que me plantee, que no tuviera que pagarme marchamos, ni RTV o placas atrasadas, tengo compañeros del club que tiene carros que no están al día porque no se puede y les ha costado mucho esa parte.

-¿Qué uso le da?

Se saca dos veces al mes a paseos, tratamos de no esforzarlo mucho o usarlo solo fines de semana. Todos los fines de año lo llevo a Puntarenas como parte de una tradición con el club, es un carro que casi tiene 50 años y llama mucho la atención por el color. Cuando yo lo compré tenía ese tono, me gustó y entonces lo mantuve.

Este corollita llama la atención por donde anda. cortesía

-¿Qué le dice la gente por el carro?

Les gusta mucho como está y cómo se ve, yo lo paso encerando y limpiando, si se moja, lo secó de una vez cuando llego. Sí se ha pulido la pintura. Chanearlo es para mí un pasatiempo que tengo y luego salgo con amigos a exhibiciones y actividades.

-¿Qué le hace falta por hacer?

En el 2023 quiero darle una mejor presentación al motor, exactamente en la caja donde va el motor, ya con eso queda perfecto.