“Fue amor al instante, se lo compré a un amigo en Heredia que lo había anunciado, pero lo tenía en el taller entonces no sabía cómo era, cuando me mandó un video quedé enamorado, me fui con mis papás (doña Nuria González y don Gerardo Mora, quienes se encargaron de enamorarlo de los autos) y me lo traje, de una vez y sin pensarlo mucho”, cuenta el apasionado.