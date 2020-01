“Yo me enteré viendo el Facebook, porque salió en el de YashinQuesada, ni un minuto tenían de haberlo publicado e inmediatamente agarré el teléfono y lo llamé (a Miguel Segura, entrenador de porteros que puso la chema a la venta) y le dije que a mí me gustaría comprarla. Él me dijo que era la primera persona (que llamaba) que si era de fijo, me la dejaba”, recordó este herediano de corazón.