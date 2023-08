Fiebre informa todo lo que sucede con los legionarios ticos en el mundo

Un fiebrazo de esos bravos del fútbol, con la ayuda de aplicaciones y armado de mucha paciencia le da seguimiento a los futbolistas ticos que juegan en otros países.

Se trata de Luigui Alvarado, vecino de La Guácima de Alajuela, pero originario de Limón, hijo del periodista Jesús Alvarado, quien tiene el perfil llamado La Legión Tica en cuatro redes sociales y que actualiza todos los días. El perfil lo puede encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y recientemente en TikTok.

Luigui Alvarado es feliz dando seguimiento a los legionarios. (Cortesía )

Alvarado tiene 23 años y quiere estudiar periodismo, pero no ha podido por diversas razones, sin embargo, ya ha tenido colaboraciones en espacios deportivos y disfruta de lo que hace.

En la actualidad, tiene una base de datos con cerca de sesenta legionarios a quienes les da seguimiento, desde los que juegan en Concacaf, hasta la legión europea o asiática.

La Teja conversó con Alvarado para conocer un poco sobre él y el gran trabajo que realiza con los legionarios.

Luigui Alvarado tuvo una vez un en vivo con Daniel Colindres y Luis Enrique Bolaños. (Cortesía )

“La primera experiencia que tuve en medios fue con Everardo Herrera finalizando el 2016 y hasta el 2018, aprendí bastante. Me gusta el periodismo, no he empezado a estudiar, pero lo tengo como meta. Allí cubrí los legionarios, hacía como un resumen de la actividad y también participaba en Al pie del deporte”, explicó.

-¿Cómo surge la idea de tener la Legión Tica?

También participaba en programas con Luis Enrique Bolaños y les daba buenos seguimientos. Somos buenos amigos y él me impulsó mucho a iniciar la página, que me tirara al agua me decía, pero era solo una idea. No había nada.

Hasta que al fin me eché al agua en el 2019 con el proyecto y desde entonces ha tenido un crecimiento orgánico por la calidad que se brinda, por el seguimiento día a día y es bueno aclarar que solo son legionarios, no es fútbol nacional, o internacional. Pocas páginas se enfocan en eso y se ha logrado marcar algo de diferencia.

-¿Usted solo hace la página o alguien le ayuda?

Luigui Alvarado dice que todo se le facilita con las aplicaciones. (Cortesía )

Solo yo, desde hace dos años soy el único que la llena de contenido, al inicio me ayudaron dos personas, José Ríos, pero ahora no tiene espacio y un muchacho de Cartago, que le gustaba el tema de legionarios, Julián Mena, pero se han desligado.

-¿Cuántos seguidores tiene?

En Facebook 22 mil, en Instagram 6.600, en Twitter, que casi no lo uso, como 150 seguidores y en TikTok, en tres semanas, más de 600 personas.

-¿Cómo les da seguimiento?

Uso una aplicación en el celular, mismarcadores, es muy completa me gusta mucho, filtro por equipos donde juegan los ticos, los añado y activo todas las notificaciones, también uso Sofascore.

-¿Cuánto tiempo le dedica a eso, usted tiene un trabajo?

Luigui Alvarado, con Ricardo Ortiz de ESPN y Míster Chip. (Cortesía )

Soy hogareño, de igual manera desde el dispositivo móvil no se me complica, he salido fuera del país, de vacaciones, y he publicado sin problema. La gente dice que uno se va y se debe desconectar, pero tampoco es que invierto seis horas, desde el celular es fácil y sencillo, la facilidad que da la aplicación. Trabajo en un call center.

-Sin embargo, son como sesenta legionarios, como es el fin de semana suyo, no se vuelve loco con el teléfono sonando a cada rato.

Luigui Alvarado, inició con Everardo Herrera. (Cortesía )

- No es tanto, por ejemplo, el 25 por ciento de los legionarios están en Guatemala y en la MLS entonces, hago una sola publicación y me ahorro todo. No con todos publico una reseña diaria, algunos fueron suplentes, no fueron convocados o perdieron, entonces, es cuando hago publicaciones conjuntas.

- ¿Qué notas les gusta más a la gente?

He notado que las de los legionarios jóvenes las siguen mucho. Una de Elian Quesada tuvo mucho alcance, Anthony Walker, Jewison Bennette.