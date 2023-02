Fiebres de Keylor Navas se vuelcan en su apoyo tras segunda derrota con el Nottingham Forest

Luego de la segunda derrota del arquero costarricense Keylor Navas con el Nottingham Forest, en la Premier League ante el West Ham, los fiebres del guardameta, tanto a nive nacional como internacional, reaccionaron en redes sociales en apoyo a costarricense.

El West Ham vapuleó 4 a 0 al Nottingham Forest donde participa el tico, y lo compromete un poco en la tabla de posiciones. El equipo de Navas sigue en la casilla trece con 24 puntos pero ahora solo tres unidades arriba de los puestos de descenso. Los puestos 18 y 19, Everton y Bournemouth, respectivamente, tiene 21 puntos.

Keylor Navas Nottingham Forest (Tomada de Twitter)

El mismo West Ham, verdugo de los Rojos se acercaron con 23 unidades y el Leeds United, otro implicado en esa lucha por el descenso, también ganó 1 a 0 al Southampton y llegó a 23 puntos.

“Deberían de apoyarlos no solo en las buenas, sino también en las malas. Es el tico que ha puesto más en alto el nombre de Costa Rica”, se destaca en unos de los comentarios realizados por un aficionado internacional.

De igual manera, una fiebre señala que Keylor no es el responsable de la goleada que sufrió su equipo este sábado en la que recibió 4 goles. “Hay que estar en las buenas como en las malas; él no tiene la culpa que tenga una defensa tan mala, yo lo apoyo el cien por ciento como tica que soy”, expresó la seguidora del portero costarricense.

En redes sociales se puede apreciar el apoyo al seleccionado nacional, tras sufrir su primera derrota, en la que su cabaña terminó bien abultada.

Keylor Navas sufrió su primera goleada con el Nottingham Forest

“Navas no tiene nada que ver con esos goles, la defensa es mala y un mal cambio y el equipo bajó”, “solo keylor no puede, los jugadores se aguadaron y perdieron el control total y contra eso no puede SuperKeylor”, escribió otro aficionado. Como estos hay cientos de comentarios respaldando a Navas.

Keylor lleva cuatro partidos jugados en Inglaterra y este ha sido el partido donde más pepinos ha recibido.

El Nottingham Forest fue vapuleado por el West Ham.

En su debut, el Nottingham Forest sacó el triunfo ante el Leeds 1 a 0, con una estupenda actuación del tico, que fue nombrado en el equipo de la semana de la Premier.

Después jugó contra el Fulham, con una derrota de 2 a 0 y otra buena actuación pese a la derrota. En uno de los goles, la defensa descuidó totalmente las marcas en un tiro libre.

Recuerdazo de la FIFA con Keylor Navas

La semana pasada enfrentó al poderoso Manchester City de Pep Guardiola y los Rojos se defendieron en todo el juego con Navas atajando todo. El resultado final fue un 1 a 1.

Finalmente, está el juego de este sábado donde recibió un 4 a 0. Pero el juego iba 0 a 0 hasta el minuto 69.

Al 70, el goleador inglés Danny Ings abrió la cuenta y al 73 el mismo jugador aumentó.

Al 78, Declan Rice puso el 3 a 0 y al 82, Michail Antonio estableció el definitivo 4 a 0.