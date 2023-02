FIFA anunció a los candidatos a mejor portero de los premios The Best

Yassine Bounou, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez son los porteros finalistas al premio The Best. Twitter.

Ya están definidos los candidatos a los premios The Best, en la categoría de mejor portero y portera.

El argentino Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el marroquí Yassine Bounou (Sevilla) son los finalistas al premio del arquero del año.

De la lista inicial quedaron por fuera el brasileño Alisson Becker, del Liverpool, y el brasileño Ederson Manchester City.

El 12 de enero pasado se dieron a conocer las candidaturas, de las cuales quedó fuera el portero del PSG Gianluigi Donnarumma, a diferencia del año pasado, cuando quedó en la terna final. Tampoco estaba el alemán Manuel Neuer, quien fue el ganador del premio del año pasado.

El tico Keylor Navas, con escasa participación esta temporada, era muy difícil que estuviera.

FIFA le cobró muy caro a Gianluigi Donnarumma las tortas con el PSG

Las finalistas del premio a la mejor portera son la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Women), la inglesa Mary Earps (Manchester United WFC) y la chilena Christiane Endler (Olympique Lyonnais).

Este jueves se publicarán los nombres de los finalistas de los premios The Best al entrenador de la FIFA, tanto de fútbol femenino como de masculino, y el viernes 10 los finalistas de las categorías The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA y del premio Puskás de la FIFA.

Y el lunes 27 de febrero se realizará la premiación, en la ciudad de París.