FIFA quiere evitar que el fútbol sea un calvario

La FIFA no quiere a más jugadores recogiendo plata en alcancías para redondearse el salario. Foto: Facebook Liberia. (Facebook Liberia)

¿Usted imagina lo que es pasar una Navidad sin plata porque su patrón rompió la promesa de pagarle los salarios atrasados y dejarlo guindando? Bueno, eso les sucedió a los jugadores de la Asociación Deportiva Ramonense en 1998.

En el club moncheño la cosa estaba fea de plata, las deudas a jugadores y al técnico por salarios eran grandes y de varios meses. La directiva prometió soltarles el perro el 23 de diciembre, pero no lo hizo.

"Nos fuimos a una concentración y cuando volvimos en la fecha indicada llegamos a las oficinas y no había nadie. Pasamos una Navidad sin dinero, en condiciones muy difíciles, nos debían hasta cuatro meses", comentó el técnico nacional Marvin Solano, quien dirigía entonces a los ramonenses.

Las necesidades que pasaron algunos jugadores de aquel momento fueron bastante grandes, recordó el entrenador. Dice Marvin que futbolistas de otros equipos, como el Saprissa, les ayudaban a los moncheños con víveres y diarios.

Marvin Solano ha tenido problemas de salarios en varios equipos en los que ha breteado y visto situaciones muy difíciles.Foto: José Cordero. Marvin Solano ha tenido problemas de salarios en varios equipos en los que ha breteado y visto situaciones muy difíciles.Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

"Fue una situación muy difícil, lamentablemente me ha tocado vivir situaciones de esas en varios equipos", comentó Solano, quien vivió situaciones parecidas el año pasado en Liberia y en el 2012 cuando dirigió al Herediano.

En el país y otras partes del mundo pasan cosas similares con equipos que no pueden encarar ni siquiera los salarios de sus jugadores y el cuerpo técnico.

Parar los abusos

Gianni Infantino presidente de FIFA llegó a un acuerdo con el FIFPro para parar los abusos de los clubes en salarios y maltratos. Foto: AFP. Gianni Infantino presidente de FIFA llegó a un acuerdo con el FIFPro para parar los abusos de los clubes en salarios y maltratos. Foto: AFP. (JACK GUEZ)

Para evitar que se repitan casos como esos es que la FIFA tomó la palabra del Sindicato Mundial de Jugadores (FIFPro) y pretende darles opciones a los futbolistas de romper sus contratos antes de tiempo si se da el incumplimiento de pago.

"Las nuevas reglas anunciadas el lunes pronto permitirán a los jugadores cancelar sus contratos y fichar con otros clubes en caso de no recibir salario por dos meses o si los empleadores caen en abusos como ordenarles que entrenen separados del resto del plantel", informó la agencia AP.

Abusos, por ejemplo, como el que ha tenido el Sporting de Portugal con Bryan Ruiz, a quien no dejan entrenar con el primer equipo ni con las reservas. Esos temas también fueron vistos.

FIFPro, con sede en Holanda y que representa a más de 60.000 futbolistas de todo el mundo, también acordó retirar una queja sobre el sistema de transferencias que presentó ante la Comisión Europea en septiembre de 2015.

Los jugadores de la UCR se tiraron a huelga el campeonato pasado por incumplimiento de pago. Foto: Rafael Pacheco. Los jugadores de la UCR se tiraron a huelga el campeonato pasado por incumplimiento de pago. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Si bien los equipos en las ligas más adineradas tratan invariablemente bien a los jugadores, existen otras ligas en las que los derechos laborales de los futbolistas son rutinariamente ignorados”, indicó el presidente de FIFPro, Philippe Piat en un comunicado.

En algunos casos, los jugadores han quedado atrapados en clubes que les atrasan el salario por meses o que utilizan tácticas diseñadas para presionar al futbolista a dejar el equipo o firmar contratos en términos menos favorables.

Un estudio de FIFPro en 2016 mostró que 41% de los miles de jugadores encuestados había recibido su salario de manera tardía en los últimos dos años. En la última década, los jugadores de ligas como la argentina o la española han realizado huelgas por falta de pago, situación que en Tiquicia no se escapa en diversos clubes.

Celebran medidas

Muchos futbolistas en el mundo celebran esta medida como una ventana para frenar abusos o equipos que no pueden con sus deudas y dejan a sus jugadores guindado o que prefieren callar para no buscarse un problema y que luego el club no les pague del todo.

En el Team, Andrade la vio fea en la parte económica. Foto: Mayela López. En el Team, Andrade la vio fea en la parte económica. Foto: Mayela López. (Mayela_Lopez)

"Me parece una buena decisión para ayudarnos y que los clubes sean más conscientes de sus obligaciones, en muchos lugares se comprometen con los jugadores pero al final no les cumplen nada", explicó el atacante Anderson Andrande, del Carmelita.

El brasileño vivió un momento complicado el campeonato pasado en el Municipal Liberia, donde las deudas eran muchas y la plata poca.

Anderson, sin decir nombres, recordó que muchos de sus compañeros se vieron en problemas para cosas tan básicas como pagar el alquiler de donde vivían, echarle gasolina al carro o comprar comida, tanto así que a veces llegan sin desayunar o almorzar.

"Esa algo muy complicado, pasé por dos equipos acá que pasaron lo mismo. Cuando estuve en Herediano (2012) tuve ese problema, a veces uno no tiene qué comer en la casa y es duro, cuando estuve en Heredia, ahí mi situación económica no era estable, yo sé qué es pasar por eso", destacó el atacante.

Anderson cree que en aquellos momentos estuviera la regla que entró en vigenci, muchos de sus compañeros hubieran abandonado sus equipos para buscar vida.

Atentos a las normas

En el Cartaginés la cosa está complicada este torneo con el atraso en los salarios a la mayoría de la planilla, Foto: Rafael Pacheco. En el Cartaginés la cosa está complicada este torneo con el atraso en los salarios a la mayoría de la planilla, Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Este martes la Federación Costarricense de Fútbol impartió un seminario sobre derecho deportivo en el que habló con directivos, representantes y entrenadores de primera y segunda división cómo está el arroz.

Rodolfo Freer, abogado y directivo del Cartaginés, cree que estas normas son para países con normas más abusivas y que no contemplaban estos derechos para los futbolistas porque en Tiquicia el Código de Trabajo contempla este tipo de medidas ante faltas de pago, con lo que no los agarran desprevenidos o desubicados.

"Esto no es nuevo para nosotros, sabemos que una de las posibilidades por las que un trabajador de por rescindido su contrato es por el no pago de su salario. Somos conscientes de eso y que el jugador está en su derecho de pedirlo por las vías convenientes. No es de extrañar, esto ya estaba en nuestra legislación", comentó el abogado brumoso.

Encarar las deudas ha sido la principal bronca de la directiva brumosa encabezada por Luis Fernando Vargas.Foto: Rafael Pacheco. Encarar las deudas ha sido la principal bronca de la directiva brumosa encabezada por Luis Fernando Vargas.Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Cartaginés es casualmente uno de los equipos que tienen salarios atrasados a sus jugadores. Extraoficialmente se dice que las deudas son de entre el mes y medio y los dos meses, al filo de lo que indica la nueva regla de FIFA

Freer explicó que no se trata solo de decir que me deben y me voy, los futbolistas deben demostrar las deudas, notificar al club y seguir un proceso; además una vez roto el contrato deberán esperar a que se abran de nuevo los periodos de contrataciones para buscar club.