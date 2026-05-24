Figura con pasado rojinegro podría tener segunda etapa en Alajuelense

Un viejo conocido de Alajuelense podría volver a las filas rojinegras.

Este sábado, el periodista Kevin Jiménez informó que el Municipal Liberia rechazó tres ofertas por el jugador Yeison Molina, quien estaba en la órbita de los liguistas y por eso deberán seguir explorando opciones.

Ante la negativa del equipo aurinegro, la Liga volcó su mirada sobre un defensor que tuvo un buen rendimiento en el Clausura 2026.

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Fernán Faerron (centro) estaría en la mira de Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿De vuelta?

Según destacó Jiménez, Fernán Faerron no se descarta y en la LDA ya consultaron por él, aunque no hay nada concreto.

“Cartaginés quiere retenerlo y tiene que ver lo de la opción en España. Todo abierto en estos momentos con el tema del central manudo”, mencionó el periodista.

Este medio le consultó a José Luis Rodríguez, agente de Fernán, por la situación del zaguero, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Faerron se vistió de rojinegro por primera vez en el 2020 y dos años después dejó el club.