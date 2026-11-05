Figura de Alajuelense sufre la pérdida de su padre

El camerino de Alajuelense está de luto por el fallecimiento del padre de uno de sus jugadores.

Este jueves, en las redes sociales del equipo rojinegro, se dio a conocer la muerte del señor Roberto González Delgado, padre del capitán erizo, Giancarlo González.

Giancarlo González está de luto por la pérdida de su padre. Foto: prensa SFC. (Prensa Sporting/Sporting)

Capitán

El Pipo, quien regresó a la LDA para el torneo de Apertura, ha sido uno de los jugadores más regulares en el cuadro liguista.

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Roberto González Delgado, padre de nuestro jugador Giancarlo González”.

Desde La Teja le enviamos un abrazo solidario al jugador y a su familia.