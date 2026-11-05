Deportes

Figura de Alajuelense sufre la pérdida de su padre

Este jueves, Alajuelense dio a conocer y lamentó el fallecimiento del padre de uno de sus jugadores

Por Yenci Aguilar Arroyo

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El camerino de Alajuelense está de luto por el fallecimiento del padre de uno de sus jugadores.

Este jueves, en las redes sociales del equipo rojinegro, se dio a conocer la muerte del señor Roberto González Delgado, padre del capitán erizo, Giancarlo González.

Giancarlo González dejó su huella en Sporting y ahora regresa a Liga Deportiva Alajuelense.
Giancarlo González está de luto por la pérdida de su padre. Foto: prensa SFC. (Prensa Sporting/Sporting)

Capitán

El Pipo, quien regresó a la LDA para el torneo de Apertura, ha sido uno de los jugadores más regulares en el cuadro liguista.

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Roberto González Delgado, padre de nuestro jugador Giancarlo González”.

Desde La Teja le enviamos un abrazo solidario al jugador y a su familia.

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AlajuelenseÓscar RamírezGiancarlo González
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.