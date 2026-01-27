Figura del Olimpia de Honduras encendió la polémica al señalar de esta forma al fútbol costarricense

La frustrada salida del volante Jorge Álvarez hacia la Liga Deportiva Alajuelense generó muchos comentarios en el seno del Olimpia de Honduras, la mayoría en tono crítico.

Yustin Arboleda le baja el piso al fútbol de Costa Rica

Uno de los que sorprendió fue el atacante Yustin Arboleda, quien le bajó el piso al fútbol nacional al asegurar que salir del cuadro albo para venir a Costa Rica no es para crecer.

Yostin Arboleda afirma que para él no la gran cosa venirse a jugar a Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

El delantero aseguró que si un jugador sale del Olimpia, debería ser a Europa, México o al menos a la MLS, pero no a Tiquicia.

“Yo digo, sin menospreciar a las ligas de la región, porque la liga de Costa Rica es muy buena liga, pero no lo veo así.

“No es un delito quedarse en Olimpia”

“El otro día miraba que, según la prensa, como que es un delito que un jugador del Olimpia se quede en el club y se tiene que ir por obligación a Costa Rica. Yo digo: ‘Por qué?’ Nos vamos a potenciar otra liga y la de nosotros que se nos desaparezca", dijo.

LEA MÁS: Periodista hondureño le baja el piso al campeonato de fútbol tico y lo califica de forma despectiva

Europa, MLS o México como verdadero salto

Arboleda afirmó que deja de lado lo contractual y lo económico, porque cada jugador tiene derecho de tomar la decisión que quiera, pero sí hizo un llamado a analizar y pensar bien las opciones que se presentan.

La posible salida de Jorge Álvarez a Alajuelense generó molestía en Honduras. (Jose Cordero/José Cordero)

“Si vos venís y me decís, que a un jugador de la liga de Honduras le salió una opción para irse a la MLS, México o a Europa, pero depende a cuál país, porque no todos los países son de buen nivel, eso es otra cosa que la acepto.

LEA MÁS: Olimpia le habría cerrado la puerta a Jorge Álvarez para venir a Alajuelense por estos motivos

Defensa del fútbol hondureño y sus clubes

“Ahora irse a una liga de nuestra región, que tal vez, económicamente te pueda dar un poco más, pero Olimpia tiene las condiciones también, Marathon, Real España, Olancho, Motagua de tener buenos jugadores, ¿por qué no?”, apuntó.

Las declaraciones se unen a las del técnico Eduardo Espinel, quien también criticó la salida de jugadores hondureños a Costa Rica.

LEA MÁS: Técnico de Olimpia reveló que el nivel de Jorge Álvarez no es para venir a Alajuelense