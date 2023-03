Figura manuda que se apeó a David Beckham y al Galaxy dio bolados a Alajuelense

Esta celebración de Pablo Gabas ante el Galaxy se volvió icónica.

El 21 de setiembre del 2011 es una fecha muy recordada para Alajuelense, ya que ese día consiguió una victoria de la que aún se habla hoy, una noche mágica que sueñan repetir este jueves.

En aquella ocasión, los manudos se enfrentaban a Los Ángeles Galaxy, equipazo que venía de ser campeón de la MLS, con jugadores como David Beckham, Roy Keane y Landon Donovan, quienes estuvieron en la gramilla del estadio Morera Soto.

Un golazo de tiro libre de Pablo Gabas, que quedó para la posteridad, fue suficiente para que los erizos derrotaran 1-0 a los gringos, se pusieran líderes de su grupo y avanzaran a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf de ese año.

Por estos días, a raíz del partido de este jueves a las 9 p.m. ante Los Ángeles FC, se vive un ambiente similar, de nuevo los erizos enfrentan a un cuadro angelino que llega como campeón y con grandes figuras en su escuadra, pero el buen momento manudo da para pensar que se puede avanzar.

Gabas habló con La Teja para recordar aquel partido con el Galaxy y cómo ve esta serie con los gringos. De entrada, no duda en reconocer que es de los goles más lindos e importantes de su carrera.

“Es un gol que no pasará nunca desapercibido. Independientemente del rival que venga de afuera, cuando se juega Concacaf, es uno de los goles que más recuerda la gente, esa ha sido la línea.

“Era un juego en el que había muchas figuras de alto calibre, muchos se van con Beckham, pero estaba Roy Keane, Donovan, (Omar) González que hizo una gran carrera en la selección de Estados Unidos, vinieron jugadores muy pesados a Costa Rica, por eso se recuerda siempre”, destacó.

Ante un reto así, Pablo recordó como en aquel momento, dirigido por Óscar Ramírez, el equipo tenía muy claro no solo que podía ganar, sino también el cómo hacerlo.

“El equipo tiene que hacerse fuerte y tener claro que son ritmos de jugadores muy diferentes, que si te equivocás no te perdonan, nosotros esa serie la tomamos así, hicimos un fútbol práctico, pudimos sacar la victoria porque éramos un equipo en que todos corríamos, metíamos, tácticamente muy ordenados, no se salía nadie del libreto al punto que tuvimos tres o cuatro jugadas en el partido y pudimos concretar y llevarnos el triunfo.

“Al tema de las figuras de ellos no le dimos mucha importancia, por ahí sí veíamos lo que hacían jugadores como Beckham, pero no le dábamos la importancia por la carrera, obviamente les teníamos respeto y admiración, pero nosotros nos enfocamos en el partido y creo eso nos ayudó mucho. Si teníamos que ir a marcar y chocar y, no porque fuera él éramos más permisivos, para nada”, recordó.

Alajuelense espera mantener el ritmo que le dé una victoria ante Los Ángeles FC este jueves. (Rafael Pacheco Granados)

A Gabas no le queda dudas que este jueves los rojinegros deben sacar un triunfo sí o sí, porque allá en Estados Unidos es muy complicado ir con un marcador en contra, el golpe debe darse este jueves.

“Es un partido intenso, creo que tiene que proponer sin descuidarse, meter el rimo que mete en todos los partidos, la Liga es un equipo que viene con mucho más rodaje, pero no hay que ser ignorante, que como la MLS apenas está empezando ellos vienen desfasados, eso es mentira, eso pasaba antes, ahora estos equipos vienen con partidos amistosos encima.

“Yo lo que apelo es que la Liga salga mañana desde el primer minuto a buscar el partido, siempre ordenado y entiendo que tiene que sacar la victoria sí o sí, no le sirve empatar y una derrota menos. Es obligadísimo ganar por lo que lo que significa ir a jugar allá, a veces uno cree que ir allá es mucho más fácil y no es así, para nada, son equipos que conocen su cancha a la perfección, son muy mecánicos, por ahí los latinos se salen un poco del libreto, ellos saben a lo que van y juegan”, comentó.

Gabas y todos los manudos sueñan que una noche mágica más, como aquella del 2011.