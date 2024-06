Final Champions League: Lea las razones por la cuales los ticos se hacen aficionados del Real Madrid

Los aficionados del Real Madrid costarricenses tienen un montón de razones para hacerse fanáticos del club merengue, sobre todo después de que el cuadro madridista alzara la décima quinta Champions League de su historia, al derrotar este sábado al Borussia Dortmund 2 a 0, en el estadio Wembley, Inglaterra.

Muchos de ellos se reunieron en el Pub Rock de Los Yoses, y les preguntamos a algunos, por qué se habían hecho fans del equipo blanco. Aquí algunas de sus respuestas.

Francisco Centeno, aficionado al Real Madrid

Francisco Centeno, uno de los más efusivos aficionados merengues y que hasta tocó el bombo tocó dentro del bar, dijo que desde que tiene cuatro años se hizo fanático empedernido del Real Madrid.

Final Championes League, Real Madrid - Borussia Dortmund, pub rock, Los Yoses (Mayela López)

“Toda mi vida he seguido al Real, y casualmente me hice aficionado por un clásico español que gracias a Dios me fui por el lado bueno, elegí los blancos y desde esa época, estoy hablando del año 80, soy hincha acérrimo del Real Madrid”, dijo Centeno, quien afirmó no recordar, más detalles de aquel partido.

Fabio Zamora, aficionado al Real Madrid

“Mi papá es español y estaba viendo el partido y le pregunté que cuál era cuál y me dijo que los blancos era el Real Madrid”, dijo.

Otro madridista, Fabio Zamora, dijo que desde pequeño veía los partidos del Real Madrid, en una época en que los pasaba un canal nacional.

“Luego de eso, crecí y me enteré de la peña, del equipo de fútbol de la peña, del torneo de ligas de la peña y me agarró el sentimiento, por lo que ya son nueve años de estar en la peña”, comentó.

Fabián Torres, por su parte, confesó que una vez fue a España y vio un clásico en un bar lleno de madridistas, tenía 20 años y desde esa vez, le va al Madrid.

“Ahora soy un fiebre, creo que tengo más pasión por el Real Madrid que por mi equipo en Costa Rica, que es la Liga”, manifestó.

Karlos Ávila dijo que toda la vida ha sido del Real Madrid, que ha estado vinculad con las peñas y que no tiene duda de que el Madrid es el mejor equipo del mundo. ¿Usted qué opina?