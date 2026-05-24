Final de la Liga de Ascenso: ¿a qué hora y por cuál canal ver el partido entre Jicaral e Inter San Carlos?

A Inter San Carlos le restan 90 minutos para llegar a la primera división. Pero si Jicaral saca la serie ante los norteños, faltarán dos partidos para saber quién será el nuevo inquilino en la máxima categoría.

Este encuentro, por la final de la Liga de Ascenso, promete sacar chispas y en él no hay chance para el error.

El segundo juego de la final de la Liga de Ascenso entre Jicaral Sercoba e Inter San Carlos será el domingo, a las 11 a.m. Foto: Inter San Carlos. (Facebook Inter San Carlos/La Nación)

Un empate o una victoria permite que el Inter llegue de una a la primera división. En el choque de ida, de la semana pasada, los sancarleños se dejaron la victoria por la mínima, gracias a un gol de Anderson Núñez en el cierre, que les permitió ganar 1-0.

LEA MÁS: Uno fue campeón con Vinícius Júnior y otro lavaba carros: ahora van por el ascenso en Costa Rica

Los peninsulares deberán hacerse fuertes en su casa para remontar la serie, disputar la gran final y pulsear su segundo retorno a la máxima categoría.

¿A qué hora ver Jicaral vs Inter San Carlos?

Si Jicaral logra alargar la serie y sellar el pase a primera, sería su segunda vez en la primera división. Los peninsulares lograron el ascenso en el 2019, de la mano de Jeaustin Campos.

El partido entre Jicaral e Inter San Carlos comenzará a las 11 a. m., en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

El encuentro se podrá ver por canal 7.

Jicaral deberá remontar la serie para llegar a la gran final. Foto: Facebook Jicaral Sercoba. (Foto: Facebook Jicaral Sercoba./Foto: Facebook Jicaral Sercoba.)

LEA MÁS: “No se puede confiar en la palabra de todos”: el desahogo de Yosimar Arias tras ser campeón con Inter San Carlos