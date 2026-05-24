Deportes

Final de la segunda división tiene un invitado de lujo

Este domingo se juega el partido de vuelta del torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La final del torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso tiene expectante a los amantes del fútbol en el país y una de las personas más queridas por la afición de Jicaral no quiso perderse del encuentro entre los peninsulares e Inter San Carlos.

El encuentro, que comenzó a las 11 de la mañana, en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña tiene como invitado de lujo a Jeaustin Campos, que llegó de Honduras el sábado por la madrugada, para disfrutar de este encuentro.

Recordemos que Campos fue técnico de Jicaral cuando los porteños lograron el ascenso a la primera división, en el torneo de Clausura 2019.

Jeaustin Campos
Jeaustin Campos llegó a Jicaral, para apoyar al equipo peninsular en la final del torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Confiado

El entrenador conversó con la periodista Gabriela Jiménez, en la previa del partido contra los norteños.

“Vinimos a apoyar al pueblo, pero sobre todo a disfrutar del espectáculo. Mi corazoncito está con Jicaral y esperemos que sea un buen partido”, dijo.

Gaby le consultó: “¿Pero puede que haya dos partidos más?“, a lo que Jeaustin respondió: “Dentro de mis vacaciones tengo una semana más y primero Dios nos veremos el otro domingo”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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