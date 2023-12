Final se calentó desde la previa por fuerte discusión entre gerente del Saprissa y Aquil Alí

Aquil Alí discutió de manera fuerte con Gustavo Chinchilla previo al partido. Foto: Radio Columbia

La final entre Saprissa y Herediano se calentó con todo, a menos de una hora de que inicie el partido, debido a una fuerte discusión que se originó en la zona mixta entre Gustavo Chinchilla, gerente general morado, y Aquil Alí, vicepresidente florense.

El saprissista le estaba dando una entrevista al periodista Anthony Porras de Radio Columbia sobre diversos aspectos del partido, cuando el directivo rojiamarillo llegó a reclamarle por qué no lo dejaban entrar a la cancha del estadio Saprissa, debido a una orden de Unafut.

Alí aseguró que eso era mala leche de parte de los saprissistas, que no lo dejaban entrar a la gramilla cuando suele hacerlo antes de los partidos, a lo que Chinchilla le respondió que en el congresillo técnico de este viernes, reunión que se hace antes de los partidos, se habló que es algo que no se permitiría.

Al congresillo no fue ningún miembro del equipo visitante, por lo que no estaban al tanto de estos cambios en las reglas, lo que Gustavo le sacó en cara, que son reglas y se deben respetar y le sugirió que se comportara de manera más profesional.

El florense estaba tan chiva que Jafet Soto tuvo que llegar a calmarlo y llevárselo, sin embargo al menos en un par de ocasiones más fue a interrumpir la entrevista de Chinchilla.

“Ahora estábamos hablando de los temas de operación, mercadeo y seguridad, nosotros tenemos que agarrar el fútbol y llevarlo al nivel más alto y profesional. Tenemos que llevar los estándares lo más alto posible y esos estándares demandan que nosotros tengamos que hacer cosas como cumplir el reglamento”, dijo Chinchilla.

“No, no, disculpe, disculpe, entonces una cosa don Gustavo, ¿Si nosotros ganamos el campeonato no podemos entrar a la cancha a recibir la medalla porque Competición no me deja entrar a la cancha?”, respondía Alí, quien hasta le pelaba los ojos de lo chiva que estaba con su colega

“Pregúntele a los señores de Unafut qué tiene que hacer”, decía Chinchilla “Entonces no entiendo qué está pasando, son ustedes los que pusieron eso. ¿Cuál reglamento? Entonces, no me dejarían entrar para celebrar”, replicó Aquil.

Jafet quiso acabar la situación tirando una frase para apaciguar las aguas, “El eslogan de FIFA, uno de ellos es que el fútbol es para hacer amigos, ya está bien, ahí muere todo”, dijo mientras se llevó a Alí.