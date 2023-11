Finalmente llegó el día que Joel Campbell más estaba esperando con Alajuelense

Joel Campbell ya vacunó a Saprissa con un doblete con un doblete en el primer clásico de la temporada. (Rafael Pacheco Granados)

Este sábado 4 de noviembre finalmente llegará el partido que Joel Campbell advirtió tenía marcado en el calendario como el que más ganas le lleva desde que está en Alajuelense.

El atacante rojinegro ni siquiera había debutado con el club erizo cuando el 18 de julio reveló que jugar el clásico y en la Cueva era la mejenga que se imaginaba disputando.

Ya Joel se topó en una ocasión al Monstruo este torneo, el 3 de setiembre en el estadio Morera Soto, mejenga en la que fue la gran figura al marcar los dos goles en la victoria por 2-1.

A la expectativa que generan los deseos del delantero se suma que en los últimos juegos el rendimiento de Campbell ha sido sobresaliente, por lo que hay tanta atención al respecto.

De Joel se podrán decir y esperar muchas cosas, eso cualquier aficionado lo siente, pero quien ha compartido con él en el terreno de juego sabe lo que puede ser en partidos así.

Daniel Cambronero, guardameta de Desamparados Fútbol Consultants lo conoce desde que llegó como un chiquillo al Saprissa, crecieron juntos en el Monstruo y llegaron luego a la Selección Nacional, adonde el meta vio explotar a Joel en la Tricolor.

“Joel es un jugador completo, apto para jugar instancias finales, momentos importantes, lo ha demostrado en selección y ahora lo vemos más de cerca acá en el campeonato nacional con la Liga y todos sabemos de su capacidad.

“Es un jugador muy profesional, creo que ha enfrentado escenarios y situaciones adversas en otros estadios europeos y demás, entonces me parece que eso a él más bien lo motiva, no es algo que lo impresione y por eso más bien le gusta, creo que podríamos ver una muy buena versión de él, porque además ha alcanzado muy buen ritmo acá en el campeonato nacional”, comentó.

Desde el 2010 Cambronero pudo ver los primeros pasos de Campbell en la Sele y después en uno de sus mejores momentos en Brasil 2014, momentos que le han dejado claro cómo es el alajuelense, nadie se lo tiene que contar.

Joel Campbell ha sido un jugador marcado por aparecer en los momentos importantes. (Bernat Armangue)

“Desde el colectivo que le vi jugar con la selección sub-20 y don Ricardo La Volpe lo subió a la selección mayor mostró cómo era, vio una oportunidad y no se asusta, es un jugador que siempre va al frente, que quiere más, desde ese día me di cuenta que era un jugador apto para esos momentos.

“A Joel se le veían dotes importantes desde que era muy jovencito, de que quería estar ahí, que quería sobresalir, lo conocí de pequeñito. Ese día recuerdo estábamos con el proceso de selección con don Ricardo, hicimos un colectivo contra el equipo sub-20 y allí lo conoció, ese día mostró cosas tan buenas, que de inmediato lo pasó de una vez al equipo mayor, parte de las anécdotas de un jugador que hoy en día es un referente nacional para nuestro fútbol”, recordó Cambro.

Feliz de la vida

Un manudazo que está esperando ver a Joel cumplir su palabra este sábado es el presentador, comediante y DJ, Choché Romano, a quien le tiene mucha confianza para el partido.

“Joel ha venido con una actitud en crecimiento, ha venido de menos a más en la Liga, en todos los aspectos, porque es alguien que desde la misma afición que sabemos que es un crack, a nivel futbolístico no tiene que demostrarle nada a nadie, es alguien que ninguno duda que es un crack, habría que ser muy envenenado o no saber nada de fútbol para decir que no lo es.

“Yo me refiero que ha venido ganándose al camerino, afición, una posición de liderazgo en el equipo, está en un muy buen punto. Es un partido para que se consagre y en buen español que diga, ‘que buena contratación fui, se los dije’. Para mí Joel se va a volver loco, va a pedir la bola, creo que ese nivel de juego nos dará liderazgo, fluidez de juego y anotación”, destacó este viernes en el programa Entre Leones de La Teja.

Entre Leones: Rifamos comida Taco Bell 🔴⚫ Entre Leones: Regalamos combos de Taco Bell Posted by La Teja on Friday, November 3, 2023

La mejor versión

En el lado morado esperan la mejor versión de un rival que tienen claro seguramente será recibido entre chiflidos cuando entre y cada vez que tenga la bola, pero al cual muchos respetan.

Juan Gabriel Porras, del programa Gradería Popular de TD Más, es de los saprissistas que a pesar de que no lo hizo nada de gracia ver que se fuera a la Liga, respeta mucho al jugador por su trayectoria.

“Yo siento que va a llegar a darlo todo, a meter, a barrer, a correr cada bola, a tirar magia, a jugar con todo, como si fuera un partido de Costa Rica-Estados Unidos, una vara así, que es cuando él más se inyecta, eso me imagino”, detalla Porritas.

Si Joel anotara en la Cueva afirma será doloroso, pero no particularmente porque sea gol suyo, sino por todo lo que representa y se juega en este clásico.

“Diay, que lo van a chiflar eso va a pasar cada vez que toque la bola, eso póngale la firma, pero siento que el morado va más por ver a Saprissa ganar que ir en contra de un jugador”, considera.

Queda esperar nada más ver cómo será el partido del jugador del que más se espera este sábado.