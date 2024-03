Fiscal de Fedefútbol habló de denuncia contra dos presidentes de clubes por prestarse plata entre ellos

Carlos Ricardo Benavides actualmente es el fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol. (Jose Cordero)

Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), habló sin tapujos en el programa Encuentro Deportivo de radio Columbia 98.7 FM y entre las cosas que explicó fue sobre una investigación a dos presidentes de clubes por prestarse plata entre ellos.

El caso que lleva 10 meses en investigación sucedió en la Liga de Ascenso, Benavides se tomó unos minutos para esclarecer las generalidades de la situación a raíz de una pregunta del periodista Yashin Quesada, pero sin entrar en detalles por tratase de un caso en proceso.

“Le puedo confirmar que esa denuncia existe, a mí me llegó esta información por un alto dirigente que me informó de lo que estaba ocurriendo, me dio alguna prueba, hice la investigación y en mayo del año pasado presenté la denuncia formal ante el comité de ética de la Fedefútbol”, indicó.

Un aspecto que sí aclaró el fiscal es que esos hechos sucedieron varias veces.

“Sin entrar en más detalles, el caso trata de un préstamo de dinero, no uno, fueron varios préstamos de dinero de un presidente de un club a otro club que compiten entre sí.

“Planteo una serie de razonamientos, eso le llamamos una relación de hechos y la presenté ante el comité de ética. A partir de ahí no puedo intervenir porque según los estatutos de la FIFA, el comité de ética es un ente completamente independiente y no debe recibir presiones”, comentó.

Benavides agregó que tras entregar la documentación al comité, no conoció más detalles al respecto, lo último que se enteró es que el caso sigue en estudio y por el momento no hay fecha establecida para conocer su veredicto.