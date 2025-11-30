Flamengo hace historia en el fútbol brasileño al conquistar una vez más la Copa Libertadores

El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, Perú, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que alcanza el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar este triunfo a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del estadio Monumental de Lima.

El Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores en el 2025. (LUIS ACOSTA/AFP)

Unos 50.000 brasileños llenaron la capital de Perú. Filipe Luis, de 40 años, había sido ganador de la Libertadores como futbolista del equipo de Río de Janeiro, el más popular de Brasil, en los títulos de 2019 y 2022.

Fiel a la idea de juego de Filipe Luís, muy vistosa pese a tener como uno de sus maestros al correoso argentino Diego Simeone, el Flamengo se hizo dueño del balón y lanzó tempranos avisos al Palmeiras, con disparos desviados de Bruno Henrique y Samuel Lino cuando el juego bordaba el cuarto de hora.

Los aficionados de Flamengo celebraron en grande. (LUIS ACOSTA/AFP)

El Verdão, sin embargo, se estabilizaba y Vitor Roque, con un testarazo peligroso, recordaba que es uno de los delanteros del momento en el fútbol brasileño, pero al final no alcanzó para más.

¿Doblete?

Orar nunca está de más sentirse más tranquilos. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Filipe Luís se convierte en el segundo brasileño que levanta la Copa Libertadores como futbolista y como entrenador, uniéndose a Renato Gaúcho, quien lo hizo con Gremio en cancha en 1983 y en el banco en 2017.

Los uruguayos Luis Cubilla y Juan Martín Mujica y los argentinos Roberto Ferreiro, Humberto Maschio, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido y Marcelo Gallardo completan la lista de campeones de la Libertadores en ambos roles.

Miles de aficionados de Flamengo se reunieron en Lima para ver la final. (CONNIE FRANCE/AFP)

Su Flamengo busca ahora completar un doblete con la liga brasileña.

El equipo carioca lidera el Brasileirão con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por disputar. El miércoles puede ser campeón, en su partido contra el Ceará en el Maracaná.

Los fans de Flamengo disfrutaron a más no poder el campeonato. (CONNIE FRANCE/AFP)

Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el Fla de 2019 (con el propio Filipe Luís en el campo y Jorge Jesus en el banquillo) y el Botafogo de 2024 han conseguido el par de coronas en una misma temporada.

Flamengo, además, se gana el derecho a jugar la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.