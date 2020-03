“Para mí, Henry es de los mejores árbitros del país, tiene un manejo del primer mundo en el terreno de juego, cuando hubo situaciones contra el Herediano todo el mundo decía que no pasaba nada, entonces yo veo que no pasa nada. Usted no puede llegar a hablarle a un árbitro de forma irrespetuosa, siento que actuó como debía hacerlo, él es la autoridad en la cancha y se le debe respetar”, dijo Esteban Alvarado.