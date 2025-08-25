Florentino Pérez dio bienvenida a Agustín Lleida a la primera división en España de esta manera

Agustín Lleida estuvo acompañado en el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid por José Martínez Sánchez "Pirri", Florentino Pérez y Emilio Butragueño (Cortesía/Cortesía)

Agustín Lleida sigue moviéndose en las esferas más altas del fútbol español luego de conseguir el ascenso a la primera división con el Real Oviedo, equipo del cual es el director general, desde hace dos años.

Este domingo, el conjunto blanquiazul recibió en el estadio Carlos Tartiere al Real Madrid, su primer partido en la Liga desde que regresó a la máxima categoría tras 24 años.

El resultado no acompañó al Oviedo al perder 3-0 ante los blancos quiene aguantaron una buena parte del encuentro pero dos goles en los últimos diez minutos dictó sentencia.

Más allá de lo deportivo, Lleida estuvo acompañado durante el partido de Florentino Pérez, presidente merengue y también se encontró con dos leyendas como Emilio Butragueño y el histórico José Martínez Sánches, más conocido como Pirri.

Una foto dejó evidencia del encuentro y los personajes con los que ahora deberá lidiar el exgerente deportivo de Alajuelense en el duro reto que tiene en uno de los mejores campeonatos en el mundo.

