“Soy miembros de Ascaft (Asociación Central de Árbitros Titulados de Fútbol) y hace poco le comenté al presidente, Marvin Amores, mis deseos de retirarme, porque las canchas están cerradas. Cuando me llaman, me pagan ¢8 mil como asistente o ¢11 mil como central y en este tiempo no he recibido ese ingreso”, comentó.