Fotos muestran la frustración de Keylor Navas tras el empate de la Selección de Costa Rica ante Haití

Costa Rica empató con Haití 3-3 y por eso está contra las cuerdas en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.
Este resultado no agradó a nadie y una de las personas que no escondió su frustración en la cancha fue el portero y capitán, Keylor Navas, quien se mostró molesto, primero, por la jugada de tiro libre que falló Ariel Lassiter en el cierre del partido y luego con el pitazo final del encuentro.
La molestia de Keylor fue más que evidente y el lente de La Teja captó la frustración del Halcón.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.