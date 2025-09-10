Deportes

Fotos muestran la frustración de Keylor Navas tras el empate de la Selección de Costa Rica ante Haití

Keylor Navas se mostró como pocas veces luego del empate entre Costa Rica y Haití

Por Yenci Aguilar Arroyo
Costa Rica vs. Haití
Keylor Navas se mostró como pocas veces, luego del partido entre Costa Rica y Haití. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica empató con Haití 3-3 y por eso está contra las cuerdas en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Este resultado no agradó a nadie y una de las personas que no escondió su frustración en la cancha fue el portero y capitán, Keylor Navas, quien se mostró molesto, primero, por la jugada de tiro libre que falló Ariel Lassiter en el cierre del partido y luego con el pitazo final del encuentro.

La molestia de Keylor fue más que evidente y el lente de La Teja captó la frustración del Halcón.

Costa Rica vs. Haití
Keylor fue muy enérgico al hablarle a sus compañeros. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
El tiro libre que falló Ariel Lassiter desató la furia del portero. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
El empate contra Haití tiene contra las cuerdas a los nacionales. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
Costa Rica iba ganando 2-0 y no sostuvo el marcador. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
Los reclamos de Navas no se hicieron esperar. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
Al capitán no le gustó lo que pasó en el cierre del partido. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
Costa Rica tiene apenas dos puntos en la eliminatoria. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
Un Navas frustrado representó a más de un aficionado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica vs. Haití
¿Qué le habrá dicho Keylor a sus compañeros? Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
