Fotos muestran la frustración de Keylor Navas tras el empate de la Selección de Costa Rica ante Haití

Keylor Navas se mostró como pocas veces, luego del partido entre Costa Rica y Haití. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica empató con Haití 3-3 y por eso está contra las cuerdas en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Este resultado no agradó a nadie y una de las personas que no escondió su frustración en la cancha fue el portero y capitán, Keylor Navas, quien se mostró molesto, primero, por la jugada de tiro libre que falló Ariel Lassiter en el cierre del partido y luego con el pitazo final del encuentro.

La molestia de Keylor fue más que evidente y el lente de La Teja captó la frustración del Halcón.

