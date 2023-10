Fran Ramírez, influencer herediano, bota el tapón por tema de Orlando Galo

Fran Ramírez, influencer herediano, le tiró a aquellos que critican al jugador del Team Orlando Galo, quien este jueves cumplió con el año de sanción que le impuso la FIFA por dopaje.

A Orlando Galo le recenta a cada rato el "siempre positivo" y un influencer dijo basta. (Alonso_Tenorio)

“Los aficionados de diferentes clubes que le tiran el ‘simpri pisitivis’ (siempre positivo) a Galo, son los mismos que se dan por el pecho diciendo que su afición es esto, es lo otro, que son diferentes, que los valores aquí y allá. En fin, debemos entenderlos”, expresó Ramírez.

Fran Ramírez defiendel al Team. (Lilly Arce Robles.)

La Teja contactó al fiebre para que ampliara un poco al respecto y nos dijo lo siguiente: “Lo que pasa es que ya cansan, los que salen con el ‘siempre positivo’, no tienen empatía; deberían ponerse de pie a aplaudirle a Galo y olvidarse de ese sarcasmo tan feo. Da pena ajena escuchar o leer a personas adultas ponerse en esas cosas”.

En el hilo de la publicación, un aficionado le dio la razón a Ramírez y escribió lo siguiente: “Desearía saber cuántos de esos comediantes tienen el cuerpo limpio de sustancias ilícitas, para que estén hablando mie... de un atleta profesional que combatía su acné”.

LEA MÁS: Orlando Galo ya sabe contra cuál equipo podría volver a jugar luego de cumplir un año de sanción

La aficionada Vicky Barquero, dijo que los heredianos le han dado todo el apoyo a Galo.

“Si hubiera tomado alguna sustancia para mejorar el rendimiento uno no estaría de acuerdo, pero dado que fue algo no premeditado, sin intención, que no contribuía en nada a su rendimiento, me parece mal que se esté atacando y seguir con lo mismo. Fran Ramírez tiene razón, ya es suficiente. No se puede seguir toda la vida con lo mismo”, expresó.