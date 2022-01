Francisco Calvo jugará ante Panamá con su futuro resuelto

Francisco Calvo no se ha perdido un solo minuto de la eliminatoria rumbo a Catar 2022. (ALEX GOODLETT/Getty Images via AFP)

Además de la presión que implica el momento de la selección de Costa Rica y ser uno de sus líderes, Francisco Calvo tuvo dos meses de incertidumbre en el que no sabía que pasaría con su futuro.

El macho quedó libre del Chicago Fire en noviembre y fue hasta esta semana que pudo amarrar un nuevo contrato con el San José Earthquakes también de la MLS, donde ya tiene todo casi listo.

Jugar estas mejengas tan rudas para la Tricolor sin el peso de resolver su situación laboral era algo que quería resolver para que nada lo distrajera de cara a todo lo que se viene para la Sele.

“Estoy cerca de firmar con el San José Earthquakes y espero sacar la noticia muy pronto, solo faltan detalles para concretar mi futuro... Fueron meses o días de incertidumbre, porque cuando uno no tiene un contrato asegurado es complicado. Quedé libre en noviembre y fue bastante larga la espera, porque el mercado abría hasta enero”

“Tuve opciones en la mesa, pero concreto lo de San José, sin duda que es lo mejor para mí y para mi familia. Tengo 29 años, aún no estoy tan viejo y con 30 o 31 aún puedo rendir a un buen nivel e igual tengo el reto de jugar en otra liga”, señaló el defensor.

“Para que nos vengan a ganar en casa van a tener que sufrir” — Francisco Calvo

Tener a Calvo totalmente concentrado es vital, porque sin Óscar Duarte por lesión y Giancarlo González, quien dejó la Sele el año pasado, es el claro líder de la zaga.

29 años tiene Francisco Calvo

Francisco se mantuvo entrenando en las canchas de la Fedefútbol mientras no tenía equipo y estuvo presente en todos los microciclos que se realizaron desde diciembre.

“No he dejado de entrenar en ningún momento porque sabía lo que se venía. Me tomé unas vacaciones, pero siempre estuve entrenando, porque tampoco tenía definido mi futuro. Igual, el ritmo de partido es diferente, pero me siento preparado y ya he pasado por algo similar en la eliminatoria. No me da miedo el reto”, destacó.

Además, Calvo le mandó un recadito a los panas sobre lo que les espera en la mejenga en la Joya de La Sabana

“Sabemos el tipo de partido que se viene el jueves, es muy importante y para que nos vengan a ganar en casa van a tener que sufrir. El Estadio Nacional tiene que respetarse y en nuestra casa el que debe ganar es Costa Rica”.

Aunque se vea en la cola de un venado, por lo que ha mostrado la Sele, Calvo afirma que la fe es sacar los nueve puntos en la triple fecha FIFA en casa ante Panamá y la visitas a México y Jamaica, pero cree también que seis o siete puntos no son un mal botín.