Francisco Calvo no se achica ante Keylor Navas y la posibilidad de cederle la capitanía de la Sele

Francisco Calvo expresó en zona mixta, este martes, que no necesita una cinta que lo acredite ante sus compañeros como capitán de la Sele.

Francisco Calvo no necesita la cinta para sentirse capitán de la Selección Nacional. (AFP/AFP )

El jugador se prepara para los juegos eliminatorios de la fecha FIFA ante Bahamas, el sábado, y ante Trinidad y Tobago, el martes 10 de junio, con la meta puesta en el Mundial del 2026.

Calvo ha sido uno de los capitanes de la selección, de forma implícita, pero ahora con el regreso del portero Keylor Navas, la cinta visible en cancha podría quedar en el guardameta.

“Tengo muchos años en la selección y he sido capitán sin cinta, no necesito ese reconocimiento porque yo sé lo que transmito al grupo y con eso me quedo tranquilo”, manifestó.

“Hoy le toca a Keylor llevar la cinta y es absolutamente respetable, es solo una insignia”, agregó.

Keylor Navas será el capitán de la Tricolor. (FCRF/FCRF)

Sobre su futuro en Turquía, expresó que aún tiene contrato con el Hatayspor, pero que llegará a un acuerdo porque no jugará en segunda división. El club perdió la categoría.

“No sé de qué forma vamos a salir de eso, pero vamos a salir. Voy a buscar otro club”, dijo, a la vez que manifestó estar en buen nivel.