Francisco Calvo: “Quiero llegar al camerino (de su equipo) con la clasificación al Mundial”

Francisco Calvo se pica hasta en su propio equipo, donde no reconocen a la selección de Costa Rica. (Alonso Tenorio)

Una anécdota que contó Francisco Calvo este martes dejó claro que al defensor le hierve la sangre la manera en que menosprecian a la selección de Costa Rica en su propio club, el San José Earthquakes de la MLS.

El zaguero se enoja muchísimo por esos pequeños detalles en los que nota que a la Sele no la consideran ni la ven igual que a otras selecciones y le pasan bajando el piso internacionalmente.

“¿Cuándo hemos sido favoritos a nivel mundial? Creo que nunca, tengo un compañero peruano que está jugando la clasificación, entonces me molesta y me toca el ego que todo mundo diga: ‘Marco, tráete la clasificación al Mundial’, y ellos saben que yo vengo a la selección también y no me dicen nada, eso a mí me hierve la sangre y, aunque me den por menos, quiero llegar al camerino (de su equipo) con la clasificación al Mundial”, contó.

Francisco se refiere a Marcó López, defensor peruano que está convocado con la selección inca para los duelos ante Uruguay y Paraguay en los que se juegan el pase a Catar 2022.

Más allá de sentirse ofendido o agüevado, Calvo considera que esas cosas más bien lo motivan más para demostrar lo que puede conseguir la Sele, más cuando la dan por menos.

“Eso nos tiene que doler en el buen sentido a absolutamente a todos y saber que somos una gran selección, con mucho talento y que podemos lograr muchas cosas”, detalló.

El macho sabe que el partido ante Canadá será durísimo, pero considera que los norteamericanos tampoco son invencibles como los han querido pintar. Eso sí, está totalmente seguro que vendrán a ganar, fieles a su mentalidad.

“Los norteamericanos son personas muy estructuradas y cuadradas, así las llamo yo porque son así. Ellos van a venir aquí a ganar, no van a venir por un punto, aunque solo eso les falte, pero bueno tienen que pasarnos por encima para eso, estamos en nuestra casa, el estadio Nacional es nuestro fortín”, agregó.