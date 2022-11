Francisco Calvo sorprendió a su mamá con un detallazo

El jugador de la Selección Nacional, Francisco Calvo se llevará a su mamá, Fressy Quesada, al Mundial de Qatar. AFP. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

El defensor de la Selección Nacional, Francisco Calvo, es un hijo muy agradecido y un papá enamorado de su hijo Gael y por eso, hace unos días sorprendió a su mamá con un detallazo.

Doña Fressy Quesada muy ilusionada le contó a la Teja que el jugador del Konyaspor de Turquía se la llevará a Qatar, para que esté cerquita de él en la Copa del Mundo. Además, irá su pequeño y su hermano Esteban.

“El 2022 ha sido un año muy bueno para él, fue titular indiscutible toda la eliminatoria y eso es producto del trabajo, de la constancia, de la perserverancia.

“Sentimos una emoción muy grande, le doy gracias a Dios por el hijo que tengo, porque siempre quiere que estemos ahí, acompañándolo en este momento de su carrera y ahora en una Copa del Mundo”, afirmó la señora.

El zaguero se reencontrará con su pequeño Gael. AFP. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

Reencuentro

Doña Fressy afirmó que no ven a Francisco desde el repechaje contra Nueva Zelanda, cuando también viajaron con Calvo a Qatar para acompañarlo en este crucial juego. El día del juego, el 14 de junio pasado, una tierna imagen del jugador, con su hijo le dio la vuelta al mundo.

“Gael todos los días me pregunta cuándo nos vamos, porque tiene meses de no ver al papá. Nos vamos el 19 de noviembre para Doha”, manifestó.

La feliz mamá recordó que él no le pregunta si quiere irse de viaje, porque ella en algunas ocasiones le recomienda que no gaste tanta plata en paseos.

“La verdad me sorprendió, porque yo le dije que ya habíamos ido a Qatar al repechaje, que no gastara tanto y un día me pasó la imagen con la información y me dijo feliz viaje. Es un hijo muy especial.

“Él juega el domingo la última jornada del campeonato en Turquía y luego se integra al campamento a Kuwait. Si Dios quiere viaja el 14 de noviembre. Él está ansioso, muy feliz y entusiasmado por esta nueva oportunidad”, añadió.