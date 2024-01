Francisco Palencia saca pecho y dice que sometió a Saprissa en el segundo tiempo

El técnico del Sporting, Francisco “Paco” Palencia, lamentó la derrota de su equipo por 2 a 0 ante Saprissa, luego de un gran segundo tiempo donde estuvieron cerca de marcar.

Sin embargo, al gol del primer minuto que marcaron los morados, se les sumó otro al cierre, cuando más encimaba el Sporting para igualar.

Los paveños ya acumulan siete partidos sin ganar y apenas dos unidades en el Clasura 2024.

Francisco Palencia podríoa tener las oras contadas al frente de Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

“Nada que recriminar a mi equipo, en esfuerzo, en lo táctico, nada que recriminar, pero es fútbol y esto es de ganar y, lamentablemente, estamos en una situación en la que no hemos ganado y hay que esperar a lo que suceda... El lunes entrenamos otra vez y ver qué sucede”, expresó Palencia.

Sporting hizo un gran segundo tiempo ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Palencia se defendió ante los cuestionamientos de que el equipo no gana y de que ha dicho que somete a los rivales.

“No vemos el mismo fútbol, te puedo explicar una hora o dos, pero contra Pérez tuvimos treinta y siete centros, hoy le quitamos la pelota a Saprissa en el segundo tiempo. Se recuperaba pelota en el campo de ellos, la gente que es de fútbol debe saberlo (que eso es someter), no hay que explicar lo que sucedió en la cancha, es eso”, expresó.

“Es mi forma de ver el fútbol y que cada quien tenga su propio criterio, estoy en contra de los que dicen que los que no jugaron fútbol no puede opinar, no es así, todos ven la realidad diferente, vemos la vida como somos”.

Extraoficialmente, se dice que Palencia está en capilla ardiente por malos resultados.