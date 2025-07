Francisco Rivas sobre acusaciones de Claudia Poll: “Creo en el karma, creo en Dios y esto no es justo”

El entrenador de natación Francisco Rivas da su versión sobre las denuncias que surgieron este lunes, por presuntas agresiones. Fotos Eduardo Vega. (Fotos Eduardo Vega. /Fotos Eduardo Vega.)

Francisco Rivas, quien fue por años el entrenador de Claudia Poll, aseguró que se enteró de las acusaciones en su contra luego que varios periodistas llegaron a visitarlo; sin embargo, fue enfático en negar los hechos.

“La respuesta que tengo, la más clara, es que todo es falso, es mentira, nada de lo que se ha dicho es cierto. Eso es una calumnia, algo muy, muy grave para este servidor, en el término de que las personas que han mencionado, que han dicho lo que han dicho, no han dicho la verdad”, dijo Francisco.

Una nota periodística del programa Interferencia, de radio Universidad, recogió las acusaciones de Poll, además de Marcela Cuesta y de Manuel Rojas Girald, en las que exponen generalidades de los tratos de Rivas.

Rivas aseguró que con Cuesta, desde hace 37 años, no tiene contacto y agregó que con Rojas no habla hace nueve o diez años.

LEA MÁS: Claudia Poll sobre Francisco Rivas: “Siempre revisaba mis cosas personales, me robó celulares”

“No sé nada de él, pero él nadó en época juvenil conmigo, precisamente, después se retiró. Años después, como en el 2014, 2015 volvió conmigo y también trajo a las hijas, dos niñas de 10 y 11 años, las trajo conmigo. Es un poco extraño que en este momento habla de Francisco Rivas y resultó que nadó, se fue, volvió y trajo a sus hijas. Pero bueno, eso es lo que puedo decir de ellos dos”, comentó.

Rivas rechazó lo dicho por Claudia.

“No es cierto, absolutamente, lo que han dicho no corresponde a la verdad”, dijo.

En cuanto a las insinuaciones que abren puerta a abuso sexual, aseguró que no es cierto.

LEA MÁS: Claudia Poll denuncia a Francisco Rivas por supuestas agresiones

“Yo tuve siempre una relación de respeto, de cordialidad, siempre, absolutamente, y eso fue lo que nos llevó al éxito”, dijo.

El entrenador asegura que lo que está ocurriendo le sorprende.

“Nadie me ha dicho cuándo ocurrió lo que ocurrió. Tiene fecha, fue en algún año, algún mes, ¿cuándo? Estamos hablando de un genérico. Hay algún periodista que me vino a preguntar qué días Claudia venía a entrenar aquí. No, Claudia hace años no entrena. Yo desconozco totalmente el motivo, la razón por la cual han actuado así”, detalló Rivas.

Además, aseguró: “Debo recordarles, eso sí, cuál ha sido la metodología del trabajo que he hecho toda la vida. Grupos de trabajo de tres personas. Cada nadador constituye su propio equipo que lo forman el atleta, sus padres de familia y el entrenador. Y los temas giran alrededor de ellos tres. Nunca ha habido ningún tema con ningún nadador que no sepan sus padres y que sus padres tomen una reacción o una recomendación o un cuestionamiento. Nunca ha sucedido”, dijo.

Rivas aseguró que él es muy exigente.

“Primero hay que ver hasta donde esa acusación, no lo sabemos. Yo quiero tener paz, quiero tener armonía, adoro este deporte, este deporte es para tener armonía”, dijo Rivas.

LEA MÁS: Fecoda presentó una denuncia penal contra Francisco Rivas

“Le guardo mucho cariño a Claudia, no puedo evitarlo, mucho respeto y me duele que actúa así, no sé por qué no tengo idea y yo preferiría esperar que pase el tiempo porque esto no es nuevo, es algo que ya venía desde hace tiempo y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo menos mi posición es positiva, creo en el karma, creo en Dios y esto no es justo, lo que están haciendo”, dijo.