“Tal vez en ese momento no estuvo para mí debutar con Saprissa, yo sentía que me preparaba y trabaja bien, al final no fui tomado en cuenta eso me llevó a desligarme del club que me dio muchas cosas, estudio, hospedaje, mucho amor por muchos años. Esa estabilidad que tuve cambió y me tocó ir a guerrear por así decirlo a otro lado, fue una decisión que tomé en ese momento porque creí que era lo mejor”, detalló.