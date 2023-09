Frase del representante de Jeaustin Campos da a entender que técnico pronto cantaría viajera

Jeaustin Campos era candidato para dirigir a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Las posibilidades de que Jeaustin Campos fuera nombrado como entrenador de la Selección de Costa Rica se acabaron oficialmente este miércoles cuando se anunciaron a los candidatos finales para el puesto.

El nombre del técnico del Herediano sonó fuerte para llegar al banquillo de la Tricolor, pero al final no se declinaron por él, dado que el próximo técnico de la Sele será extranjero.

Uno de los que reaccionó ante la situación fue Adolfo Hernández, representante del rojiamarillo, quien lamentó que no se le considerara y hasta tiró una frase sobre lo que sería el futuro de Campos.

“Nadie es profeta en su propia tierra… igual, Dios siempre tiene lo mejor para vos. Te veo en enero fuera del país”, comentó.

Jeaustin tiene contrato con el Herediano hasta diciembre del 2024, o sea, sabiendo eso la frase toma aún mayor relevancia.

Luego de la victoria por 3-1 ante Sporting, Campos habló sobre el hecho de no quedar entre los finalistas para el cargo y con qué sensación queda.

“El hecho que muchos de ustedes (periodistas) me mencionaran a mí, era un honor y lo sigo pensando, que yo esté en la fase de 18, woow, que honor también, que la afición también lo hiciera, porque no sé si una gran mayoría lo pensara. Lo aprecio y les doy las gracias por el apoyo que me han dado, incluso en redes, eso que valoran el trabajo que uno hace y listo.

“De ahí luego, ya no es nada relevante lo que pueda decir, si tenemos cuatro finalistas y no tenemos los nombres, no podemos decir nada porque no sé qué va a pasar, desearle lo mejor de la suerte, sigue siendo mi país y soy un costarricense más. Ojalá que el que le toque nos lleve adonde todos queremos, que le pueda ir bastante bien, es lo más que puedo decir, decirle a toda la gente que me pensó, muchísimas gracias”, comentó.