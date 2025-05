Frase que Jafet Soto le dedicó al Machillo en su bienvenida reaviva una gran polémica

Jafet Soto podrá hacer uso de las palabras que le dedicó al Machillo en su bienvenida. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Jafet Soto podrá hacer uso de las palabras que le dedicó al Machillo Ramírez en su regreso a Alajuelense.

LEA MÁS: Afición de Saprissa ya apuntó a los culpables de la eliminación del equipo

Tras anunciarse el regreso del Machillo al banquillo rojinegro, Jafet no tardó en referirse al técnico manudo. Aunque reconoció que entre ambos ha una admiración mutua, no dejó pasar la oportunidad para lanzarle una indirecta y le recordó que el fútbol de hoy no es como el de antes, especialmente por la presencia del VAR.

LEA MÁS: Así celebró Machillo el gol de Alajuelense (imágenes sensibles para el liguismo)

Jafet Soto no se guarda nada cuando de fútbol se trata. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Y es que Jafet no olvida que Ramírez fue una completa pesadilla para el Team en el pasado, al ganarle cuatro finales que todavía pesan en la memoria florense.

LEA MÁS: ¿Por qué Alajuelense no tendrá ningún castigo por recibimiento con pólvora en el clásico?

“Una mano ahora se anula, un gol que nos metieron y un campeonato que ganaron, sin quitarle méritos, ahora hay VAR, o de un fuera de lugar que había de Sarvas (Marcelo) que fue gol y dado por ellos. Entonces, bienvenido Macho al fútbol de Costa Rica, bienvenido a esta nueva etapa, pero hay VAR”, expresó Jafet en la bienvenida al experimentado técnico.

Ahora, con la gran final servida entre Alajuelense y Herediano, ambos entrenadores se reencontrarán en una serie que promete de todo, esperando que el VAR o el arbitraje no sean protagonistas.