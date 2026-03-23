Deportes

Freddy Álvarez anotó en Albania y su emotiva celebración remueve las fibras más sensibles

Este domingo, Freddy Álvarez marcó el primero de los 3 goles, con los que su equipo derrotó al Klubi Vora, en el torneo de ese país europeo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante costarricense Freddy Álvarez marcó un gol, con su club, el Tirana de Albania y su celebración remueve las fibras más sensibles.

Este domingo, el exjugador del Municipal Liberia marcó el primero de los 3 goles, con los que su equipo derrotó al Klubi Vora, en el torneo de ese país europeo.

El tanto llegó a los 12 minutos. Un potente remate fuera del área se convirtió en anotación y de inmediato, Freddy se fue a una esquina y ahí festejó.

Freddy Álvarez marcó con su equipo el Tirana de Albania.
Freddy Álvarez vivió un momento muy emotivo, este domingo, con el Tirana de Albania. Foto: archivo. (Tirana /Tirana de Albania)

Una emotiva celebración

El mediocampista elevó una mirada al cielo, con sus brazos señaló hacia el infinito y se dejó caer. El gol se lo dedicó a su pequeña hija Irina, quien falleció de manera trágica en enero.

Los compañeros del tico no dudaron en acompañarlo en este momento y lo abrazaron y le dieron su apoyo en este momento tan difícil.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Feddy ÁlvarezAlbania
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.