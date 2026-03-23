Freddy Álvarez anotó en Albania y su emotiva celebración remueve las fibras más sensibles

El volante costarricense Freddy Álvarez marcó un gol, con su club, el Tirana de Albania y su celebración remueve las fibras más sensibles.
Este domingo, el exjugador del Municipal Liberia marcó el primero de los 3 goles, con los que su equipo derrotó al Klubi Vora, en el torneo de ese país europeo.
El tanto llegó a los 12 minutos. Un potente remate fuera del área se convirtió en anotación y de inmediato, Freddy se fue a una esquina y ahí festejó.
Una emotiva celebración
El mediocampista elevó una mirada al cielo, con sus brazos señaló hacia el infinito y se dejó caer. El gol se lo dedicó a su pequeña hija Irina, quien falleció de manera trágica en enero.
Los compañeros del tico no dudaron en acompañarlo en este momento y lo abrazaron y le dieron su apoyo en este momento tan difícil.
¡DEDICADO PARA SU HIJA! 🤍— Jose Alberto (@JAlbMontenegro) March 22, 2026
Freddy Álvarez anota con su equipo, el Tirana de la primera división de Albania, en la celebración señala al cielo y se lo dedica a su hija que falleció hace varias semanas atrás. 👏🏻 pic.twitter.com/UQlQ9SKX3n