Freddy Álvarez anotó en Albania y su emotiva celebración remueve las fibras más sensibles

El volante costarricense Freddy Álvarez marcó un gol, con su club, el Tirana de Albania y su celebración remueve las fibras más sensibles.

Este domingo, el exjugador del Municipal Liberia marcó el primero de los 3 goles, con los que su equipo derrotó al Klubi Vora, en el torneo de ese país europeo.

El tanto llegó a los 12 minutos. Un potente remate fuera del área se convirtió en anotación y de inmediato, Freddy se fue a una esquina y ahí festejó.

Freddy Álvarez vivió un momento muy emotivo, este domingo, con el Tirana de Albania. Foto: archivo. (Tirana /Tirana de Albania)

Una emotiva celebración

El mediocampista elevó una mirada al cielo, con sus brazos señaló hacia el infinito y se dejó caer. El gol se lo dedicó a su pequeña hija Irina, quien falleció de manera trágica en enero.

Los compañeros del tico no dudaron en acompañarlo en este momento y lo abrazaron y le dieron su apoyo en este momento tan difícil.