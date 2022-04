Freddy Góndola buscará quitarse una espinita por su ausencia en el último clásico ante Saprissa

Freddy Góndola (99) volvió a ser desequilibrante por la banda izquierda ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Al panameño Freddy Góndola aún le queda una espinita con Alajuelense y es jugar el partido que más jala en el fútbol costarricense: el clásico.

En la primera ronda el canalero se perdió la mejenga con Saprissa por la bronca con los permisos de trabajo de los jugadores extranjeros, la cual afectó a casi todos los clubes de primera división.

La situación fue de bastante mala suerte para Freddy, pues el único partido que se perdió por ello fue ante el Monstruo, duelo al que le tenía muchas ganas.

Este miércoles en el Estadio Nacional, en el mismo escenario que los manudos cayeron 1-0 ante su archirrival en la fecha seis, Góndola tendrá la oportunidad de quitarse esas ganas.

“El fútbol siempre da revanchas, otra oportunidad, el clásico anterior tenía muchas ganas de jugarlo y nosotros merecíamos ganar, tuvimos muchas ocasiones y este no será la excepción, vamos a ir con todo, a lo que sabemos y a sacar el triunfo. Yo voy con todo, me siento muy bien”, comentó.

Freddy está claro que los clásicos, más allá de los momentos, hay que meterle algo más y es del pensamiento que si al Monstruo se le puede matar ya, no hay que perder la oportunidad.

“Los clásicos se juegan diferente, todos sabemos eso y un clásico no cambia, incluso ellos vayan de últimos, primeros, de terceros y más allá de cualquier cosa vamos a lo que queremos, a jugar, hacer nuestro fútbol, porque tenemos claro que debemos sacar los tres puntos”, añadió.

Sin titubeos, el pana fue claro que para él este miércoles se disputa el que para él es el mejor clásico de Centroamérica.

Pensando un poco en el clásico, es por eso que fue sustituido en el segundo tiempo ante Cartaginés, pues tiene cuatro tarjetas amarillas en el torneo y de haber recibido una más, se hubiera vuelto a perder la mejenga a la que le tiene tantas ganas.

El fútbol siempre da revanchas, para este clásico me siento muy bien, voy con todo” — Freddy Góndola

Gran nivel

El ritmo del canalero también mejoró muchísimo, tiene seis pepinos y está en la pelea por ponerse entre los goleadores del torneo, a solo dos de Marcel Hernández, de Cartaginés, que lidera la lista.

Góndola se volvió uno de los inamovibles en el once de los rojinegros y su adaptación al equipo ha sido sencilla, fácil, como si tuviera mucho rato en el club.

“La verdad, en todos los equipos que he estado en mi corta carrera he jugado y me he adaptado rápido, puede ser por mi forma de ser. Acá (en Costa Rica) ya había jugado como juvenil y en alto rendimiento y no me pesa, eso me ha ayudado a adaptarme.

“Acá (en la Liga) me encontré jugadores muy buenos, desde que llegué me arroparon de la mejor forma, muy bien, me han transmitido mucha seguridad, para cualquier futbolista eso es importante, estar centrado día a día, que el rival también sepa lo que uno puede dar y hacer”, comentó.

18 remates y seis goles en el torneo lleva Góndola

Según las cifras de Unafut, Góndola suma 18 disparos a puerta en el campeonato, lo que significa que la tercera parte de los remates que realiza los manda a guardar, lo que muestra que sin ser delantero, es un jugador bastante efectivo y peligroso.

El miércoles veremos si Freddy suma a Saprissa como uno más de los equipos que lo han sufrido.