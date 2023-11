Freddy Góndola hace una sentida solicitud luego de acusar de racismo a Mariano Torres

Freddy Góndola anotó el primer gol de Alajuelense este sábado y después se vino la polémica con Mariano Torres. (Rafael Pacheco Granados)

Freddy Góndola no pasó por alto los insultos racistas que según él, le dijo Mariano Torres y este domingo en sus redes sociales le mandó un mensaje directo al capitán del Saprissa.

El atacante panameño de Alajuelense hizo un llamado a qué no haya más racismo en el fútbol y menos entre futbolistas que se supone se deben apoyar en el campo.

Góndola afirma que esto no es algo que él dice y nada más, pues fue enfático que los jugadores que estaban cerca en ese momento, saben que lo que afirma es verdad.

“Cuando hice el gol Mariano Torres me dijo negro mono cagón. Recibir esto de otro jugador y del capitán del equipo duele mas. Defendí a Javon ante insultos, incluso contra los intereses de LDA Mis compañeros y los de Saprissa saben lo que pasó. ¡NO MÁS RACISMO!”, publicó.

“Mi color de piel no debe ser motivo de insultos. Sabemos que a la afición no la controlamos, pero acá me insultó el capitán del otro equipo”, agregó.

Freddy estaba muy ofendido durante el partido, al punto que en un momento se sentó en el césped y no quería seguir jugando, pero sus compañeros lo convencieron de hacerlo, no sin antes quejarse con muchas personas de lo sucedido.