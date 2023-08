Freddy Góndola se sincera con la prensa panameña sobre qué le pasa en Alajuelense

Freddy Góndola anotó ante San Carlos el viernes anterior y apunta a recuperar su mejor nivel. (JOHN DURAN)

Uno de los jugadores más criticados por afición y prensa de Alajuelense el torneo anterior y este es el panameño Freddy Góndola, a quien se le achaca un evidente bajón de rendimiento.

Cuestionado por la prensa canalera, luego de jugar en su país el duelo ante el Sporting San Miguelito, el extremo rojinegro reconoció que su nivel no ha sido el mismo y que lucha para verse mejor.

“Sí, tuve un bajón muy, muy importante, creo que todos los futbolistas han pasado por eso y si no han pasado, pronto pueden pasar por eso y se van a dar cuenta, pero eso ya pasó y ahora espero volver a ser el Freddy que era antes, tanto en selección como en el club”, comentó.

Góndola afirma que compañeros y cuerpo técnico, tanto de la selección canalera como del conjunto rojinegro, han hablado con él para ver qué le sucedía y que recupere esa confianza de otros momentos.

LEA MÁS: Alex López y Leonel Moreira le dan la victoria a Alajuelense con un golazo y un paradón

“Me dicen que soy bueno, lo mismo que me dicen los profes con el equipo, que soy bueno, que me la crea, que como lo dije, esto es algo por lo que todos hemos pasado, un mal momento, críticas, y esperemos salir adelante.

“Siempre he sido alguien que cuando estoy caído, siempre me levanto, vengo de un barrio del que me costó mucho salir adelante, sé la hambre que tuve cuando no tenía nada y ahora no voy a desaprovechar las oportunidades que tengo en la mano”, añadió.

En los últimos partidos, el técnico rojinegro Andrés Carevic ha empleado bastante a Góndola, ha sido titular en tres de los cinco partidos que han enfrentado los manudos en torneo nacional y en otros en Copa Centroamericana, anotando en ambas competiciones.